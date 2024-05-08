الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن منتجات بترولية بالغردقة (تفاصيل)

سيطرت الحماية المدينة على حريق نشب داخل مخزن للمنتجات البترولية سولار وغاز وبنزين، بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.

وفور وقوع الحادث، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدينة إلى مكان الحادث، وتم التعامل الفوري مع الحريق، ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

ونجح رجال الحماية المدنية ومن خلال سيارات الإطفاء في إخماد النيران وتم ضبط صاحب المنزل، وجاري كشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.