الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن منتجات بترولية بالغردقة (تفاصيل)

حوادث
إطفاء حريق - أرشيفية
إطفاء حريق - أرشيفية

سيطرت الحماية المدينة على حريق نشب داخل مخزن للمنتجات البترولية سولار وغاز وبنزين، بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.

وفور وقوع الحادث، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدينة إلى مكان الحادث، وتم التعامل الفوري مع الحريق، ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

ونجح رجال الحماية المدنية ومن خلال سيارات الإطفاء في إخماد النيران وتم ضبط صاحب المنزل، وجاري كشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة البحر الأحمر الغردقة سيارات الإطفاء
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يستقر على حارس الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مواجهات مثيرة.. جولة الحسم اليوم الأربعاء في دوري المحترفين المصري

عاجل| الاتحاد الأفريقي يدين بشدة التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية

عاجل| العاهل الأردني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح تجاه إسرائيل

التحقيق مع المتهم بسرقة 400 ألف جنيه من محل أقمشة في كرداسة

أتربة وطقس شديد الحرارة.. الأرصاد تُحذر من الحالة الجوية غدا الخميس (فيديو)

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في مصر

اليوم.. قصور الثقافة تحتفي بالمسيرة الإبداعية للمخرج حمدي طلبة بالمنيا