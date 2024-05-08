مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على سائقي السيارات وتأثيرها على الصحة

تشهد التقلبات الجوية هذا العام ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وقد يكون عام 2024 هو الأكثر حرارة في التاريخ وفقًا لتوقعات العلماء.

تركزت الدراسات على مخاطر هذا الارتفاع الشديد في الحرارة، وأطلقت التحذيرات بشأن آثارها السلبية على فئات مختلفة من الناس، ومن بينهم سائقي السيارات. يتعرض هؤلاء السائقون لمخاطر صحية محتملة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

التهديد الخفي

انتشار غاز سام داخل المركبات



حديثًا، كشفت دراسة أمريكية عن خطر خفي يهدد صحة سائقي السيارات، وهو انتشار غاز سام داخل المركبات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. يُنبعث هذا الغاز السام من مواد مضادة للحرائق المستخدمة في صناعة السيارات.

وتحتوي العديد من أجزاء السيارات الداخلية على مواد مضادة للحرائق، مثل مركبات الفوسفات العضوية. وتمت دراسة الغاز السام في سيارات مختلفة، وتبين أنه موجود في هواء 99% من السيارات التي تم اختبارها.

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على انتشار الغاز السام



أظهرت الدراسة أن تركيز الغاز السام يرتفع بشكل كبير مع ارتفاع درجات الحرارة، سواء داخل السيارة أو خارجها. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الصحة الأمريكية، فإن "الأدينوسين ثلاثي الفوسفات" الموجودة في تلك المواد قد تكون مادة مسرطنة.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الجرذان والفئران التي تعرضت لهذه المادة أصيبت بأورام في الكبد والرحم.

التوصيات للحد من التعرض للغاز السام



تعبر الدراسة عن قلق العلماء والباحثين بشأن تأثير هذه المواد على صحة سائقي السيارات الذين يقضون فترر من الوقت داخل المركبات.

وبناءً على ذلك، فإن هناك بعض التوصيات التي يمكن اتباعها للحد من التعرض للغاز السام:

1. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس: ينصح بتجنب وقوف السيارة في مكان يتعرض فيه مقصورة السائق لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. يمكن استخدام الظلال أو مظلات السيارات لتقليل التعرض للحرارة الشمسية.

2. فتح النوافذ والتهوية: قم بفتح النوافذ للسماح بتدفق الهواء النقي إلى داخل المركبة. يمكن أيضًا استخدام مروحة السيارة لتعزيز التهوية وتدفق الهواء.

3. تجنب استخدام المواد المضادة للحرائق: عند شراء سيارة جديدة أو تجديد المقاعد أو الأجزاء الداخلية الأخرى، يجب البحث عن المواد التي لا تحتوي على مواد مضادة للحرائق السامة.

4. الصيانة الدورية للمركبة: قم بإجراء الصيانة الدورية للسيارة للتأكد من سلامة جميع أجزائها. قد تساعد صيانة النظام التهوية وتكييف الهواء في تحسين جودة الهواء داخل المركبة.

5. استخدام أقمشة واقية: يمكن استخدام أغطية مقاعد السيارة ووسائد حماية مصنوعة من أقمشة طبيعية خالية من المواد السامة. قد تساعد هذه الأقمشة في تقليل التعرض المباشر للمواد الضارة.