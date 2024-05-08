تقرير: مصادر الطاقة المتجددة توفر أكثر من 30 % من كهرباء العالم

أظهر تقرير مؤسسة بحثية نُشر اليوم الأربعاء، أن مصادر الطاقة المتجددة توفر أكثر من 30 % من عمليات توليد الكهرباء في العالم.

وأشار بيان صحفي صادر عن مؤسسة (إمبر) البحثية في مجال الطاقة إلى أن النمو في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح دفع العالم إلى تجاوز نسبة 30 % من (عمليات توليد) الكهرباء من المصادر المتجددة لأول مرة في عام 2023م، إذ تأتي أرقام العام 2023 من 80 دولة تمثل 92 % من الطلب العالمي على الطاقة.

كما نمت حصة الطاقة المنتجة باستخدام مصادر متجددة من 19% في عام 2000م إلى أكثر من 30% في عام 2023م، لزيادة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وانخفضت حصة توليد الطاقة الكهرومائية، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة.

ورأت (إمبر) أن توليد الكهرباء على المستوى العالمي من الوقود الأحفوري يمكن أن يبدأ في الانخفاض في عام 2024م.