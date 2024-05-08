بيان من إتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يرفض التصعيد الهمجى لقوات الإحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن إتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا عن رفضه التام وإدانته الشديدة للتصعيد الهمجى لقوات الإحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطينى الأعزل واجتياحه لمدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على معبر رفح الفلسطينى وكرم ابوسالم ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

ويهيب إتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا بالمجتمع الدولى ومجلس الأمن بتحمل مسئوليته لوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطينى وحماية المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ الذين يتعرضوا لكارثة إنسانية غير مسبوقة. 

وأكد إتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، على كامل الدعم لكل الخطوات التى تتخذها القيادة السياسية فى مصر من أجل حماية الأمن القومي المصري، وأن المصريين فى الخارج فى خندق واحد مع الدولة المصرية والقيادة السياسية ويثمنوا الدور الإيجابى والفعال الذى تلعبه مصر من أجل حماية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. 

وناشد اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا الشعب المصرى العظيم، أن يتوخى الحذر من الشائعات الممنهجة والموجهة ضد الدولة المصرية والقيادة السياسية والتى تهدف إلى النيل من العلاقة الوثيقة بين شعب مصر العظيم وقيادته السياسية الحكيمة والتى لم ولن ينال منها أحد بفضل وعى الشعب المصري وثقته الكبيرة فى قيادته الحكيمة.

حفظ الله مصر وشعبها العظيم وقيادتها السياسية وجيشها العظيم المرابط على الحدود الذى يستمد قوته من ثقة وقوة وثبات الجبهة الداخلية للشعب المصرى العظيم.

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