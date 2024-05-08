أسعار النفط تتراجع مع زيادة المخزونات الأمريكية



تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع ارتفاعا في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب كما ساد الحذر توقعات الإمدادات قبل اجتماع لتكتل أوبك+ في الشهر المقبل.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.36% إلى 82.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0348 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 78.13 دولار للبرميل.

وشهد الخامان تراجعا محدودا في الجلسة الماضية بفعل مؤشرات على تراجع في شح المعروض وضعف الطلب العالمي على النفط بعد تقرير لتوقعات وكالة الطاقة الدولية صدر أمس الثلاثاء.

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وزادت مخزونات الخام الأمريكية 509 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو أيار وفقا لما نقلته مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وأضافت أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير ارتفعت أيضا.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية لمخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

كما ضغطت على الأسواق توقعات سادها الحذر بشأن خفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في تكتل (أوبك+) قبل اجتماع للسياسة في الأول من يونيو حزيران.

وقال محللون من آي.إن.جي "تعرضت أسعار النفط لضغوط إضافية بسبب تزايد الجلبة المحيطة بسياسة إنتاج أوبك+... التوقعات هي أن الدول الأعضاء ستمدد الخفض الطوعي الإضافي للإمدادات لما بعد الربع الثاني من هذا العام".



كما شكلت آمال التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة ضغطا إضافيا على أسعار النفط في الجلسات القليلة السابقة.