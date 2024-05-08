إدارة معلومات الطاقة تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2024 وترفع توقعات الإنتاج



توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن ينمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بشكل أقل من التقديرات السابقة وأن ينمو الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في السابق، مما سيؤدي إلى سوق أكثر توازنًا.

ورفعت الوكالة توقعاتها للإنتاج من مناطق خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، في وقت خفضت توقعاتها للطلب من الاقتصادات المتقدمة، وفقًا لتحديث شهري لتوقعات الطاقة على المدى القصير الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة.

إلى ذلك، رأت إدارة معلومات الطاقة أن إجمالي الإنتاج العالمي من النفط الخام والوقود السائل سيرتفع بمقدار 970 ألف برميل يوميًا إلى 102.76 مليون برميل يوميًا هذا العام، مقارنة مع تقديراتها السابقة بزيادة قدرها 850 ألف برميل يوميًا.

وخفضت الوكالة بشكل طفيف تقديراتها لإنتاج النفط والسوائل العالمي العام الماضي إلى 101.79 مليون برميل يوميًا من 101.80 مليون برميل يوميًا في وقت سابق.

ومن المتوقع الآن أن ينمو الاستهلاك العالمي من النفط والوقود السائل بمقدار 920 ألف برميل يوميًا هذا العام إلى 102.84 مليون برميل يوميًا، وهو أقل قليلًا من توقعات النمو البالغة 950 ألف برميل يوميًا من قبل إدارة معلومات الطاقة في تحديث أبريل/ نيسان.