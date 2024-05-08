الولايات المتحدة تلغي بعض تراخيص توريد الرقائق لشركة هواوي الصينية



ألغت وزارة التجارة الأميركية، بعض التراخيص التي تسمح للشركات بشحن سلع مثل الرقائق لشركة هواوي Huawei الصينية لتصنيع الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.

يأتي القرار بعدما أطلقت هواوي الشهر الماضي أول جهاز كمبيوتر شخصي متوافق مع الذكاء الاصطناعي وهو ميتبوك إكس برو المزود بمعالج كور ألترا 9 من إنتل.

وأثار إعلان هواوي عن الكمبيوتر الجديد حنق مشرّعين من الحزب الجمهوري الأميركي حيث قالوا إنه يشير إلى أن وزارة التجارة الأميركية أعطت الضوء الأخضر لإنتل لبيع الرقاقة لهواوي.

وأدرجت الولايات المتحدة هواوي على قائمة قيود تجارية عام 2019 وسط مخاوف من تجسس الشركة الصينية على الأميركيين في إطار جهود أوسع لشلّ قدرة الصين على تعزيز جيشها، وإضافتها للقائمة تعني أنه يتعين على موردي هواوي السعي لاستصدار رخصة خاصة صعبة قبل الشحن للشركة الصينية.

ورغم إدراجها على القائمة فإن مورّدي Huawei حصلوا على تراخيص بمليارات الدولارات لبيع السلع والتكنولوجيا لهواوي، وفق رويترز.

ومن بين تلك التراخيص رخصة مثيرة للجدل على نحو خاص أصدرتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وسمحت لشركة Intel بشحن المعالجات المركزية لهواوي لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تصنعها منذ عام 2020.