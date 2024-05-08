تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد انتهاء الإجازات: تحديثات الأسعار وأسباب التغير

تشهد تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 تراجعًا جديدًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى السوق السوداء.

يأتي هذا التراجع بعد انتهاء إجازتي "عيد العمال" و"شم النسيم"، وعودة الموظفين إلى أعمالهم، مما أثر على ديناميات السوق.

تحديثات أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

1. في البنك المركزي:

- سعر الشراء: 47.66 جنيه

- سعر البيع: 48.76 جنيه

2. في البنوك المصرية:

- بنك الأهلي: شراء 47.67 جنيه، بيع 47.77 جنيه

- بنك مصر: شراء 47.67 جنيه، بيع 47.77 جنيه

- بنك القاهرة: شراء 47.67 جنيه، بيع 47.77 جنيه

- بنك الإسكندرية: شراء 47.67 جنيه، بيع 47.77 جنيه

- بنك التجاري الدولي: شراء 47.67 جنيه، بيع 47.77 جنيه

- بنك أبوظبي الإسلامي: شراء 47.67 جنيه، بيع 47.77 جنيه

- بنك البركة: شراء 47.67 جنيه، بيع 47.77 جنيه

- بنك قناة السويس: شراء 47.67 جنيه، بيع 47.77 جنيه

3. في السوق السوداء:

- شراء 47.90 جنيه

- بيع 48.00 جنيه

أسباب انخفاض سعر الدولار

- تحديد تجارة العملات: الحد من تداول الدولار في السوق السوداء ساهم في إعادة توجيه التدفقات المالية إلى النظام المصرفي الرسمي.

- انتعاش قطاع السياحة: عودة حركة السياحة بعد الإجازات تعكس إيجابًا على تدفقات الدولار.

- جذب الاستثمار الأجنبي: تحسين بيئة الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.