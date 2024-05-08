نصائح تكشف فاعلية ومأمونية أدوية العلاج النفسي

الفجر الطبي
بوابة الفجر

كشفت الدكتورة إيمان جابر، مدير إدارة طب نفسي الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن فعالية ومأمونية أدوية العلاج النفسي، وقامت بتقديم نصائح مهمة في هذا الصدد.

في الفيديو الذي نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع فيس بوك، أكدت الدكتورة جابر أن أدوية العلاج النفسي تمتلك فوائد مثبتة بالدليل العلمي، ولكن قد تظهر لديها بعض الآثار الجانبية. وأشارت إلى أن دراسات عديدة تجرى للتأكد من آليات تقليل هذه الآثار الجانبية للحد الأدنى.

وأوضحت أن تناول أدوية العلاج النفسي يتطلب وصفة طبية من قبل الطبيب النفسي، الذي يقوم بتحديد نوع وشدة الاضطراب النفسي للمريض، وبناءً عليه يتم اختيار الدواء المناسب بالجرعة والفترة المناسبة، بهدف الحصول على الفائدة العلاجية مع تقليل الأضرار الجانبية إلى أدنى حد ممكن.

من هنا، يبرز أهمية التعاون الوثيق بين المريض والطبيب في متابعة وضبط استخدام الأدوية النفسية، مع الالتزام بالجرعات الموصوفة والتوجيهات الطبية لضمان الفعالية والسلامة الصحية.

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