استقرار سعر الذهب اليوم الأربعاء.. "الأسعار الداخلية والعالمية"

يواصل سعر الذهب يوم الأربعاء 8 مايو 2024، استقراره لليوم الرابع على التوالي، حيث افتتح سعر الذهب عيار 21 اليوم بداية التعاملات ثابتًا عند مستوى الارتفاع السابق الذي حققه بداية الأسبوع الحالي.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت مؤشرات سعر الأونصة العالمية استقرارًا بعد فترة من التذبذب خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب

1. عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 استقرارًا في أسواق الصاغة ليسجل قيمة 3531 جنيهًا للجرام للبيع.

2. عيار 21: شهد سعر الذهب عيار 21 استقرارًا داخل الأسواق المحلية، حيث سجل قيمة 3090 جنيهًا.

3. عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 استقرارًا ليسجل قيمة 2648 جنيهًا.

4. جنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب ليسجل قيمة 24720 جنيهًا.

الأسعار العالمية

سجل سعر الذهب العالمي استقرارًا عند قيمة 2313 دولارًا وفقًا لتحديثات البورصة العالمية.

تظهر هذه الاستقرارات في أسعار الذهب استمرار الاستقرار في السوق على المستوى المحلي والعالمي، مع بقاء المستثمرين مترقبين لأي تطورات قد تؤثر على الأسواق في الفترة القادمة.