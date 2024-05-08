"المحظورات في الحج".. دليل لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج 2024

تقترب أيام الحج في عام 2024، ومع اقتراب هذا الموعد المهم، يتزايد الاهتمام بالمعرفة حول المحظورات الخاصة بأداء فريضة الحج. ومن بين الأسئلة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل: "ما هي المحظورات في الحج؟".

وقد قدمت دار الإفتاء المصرية إجابة شاملة على هذا السؤال، حيث كشفت عن المحظورات التي يجب على حجاج بيت الله الحرام الامتناع عنها أثناء فترة الإحرام.

في رسالة وجهتها دار الإفتاء إلى الحجاج، أكدت على أهمية الامتناع عن مخالفة المحظورات والابتعاد عن كل ما يُحَرَّم عليهم خلال فترة الإحرام. ومن بين المحظورات التي تم توضيحها:

1. عدم تغطية الرأس: يتعين على الرجال عدم تغطية رؤوسهم بالحجاب أو أي غطاء آخر أثناء فترة الحج.

2. عدم حلق الشعر أو شده: يجب على الحجاج تجنب حلق الشعر أو شده من أي جزء من الجسد.

3. عدم قص الأظافر: ينبغي على الحجاج عدم قص الأظافر خلال فترة الإحرام.

4. تجنب استخدام الطيب والروائح العطرية: يجب على الحجاج تجنب استخدام الطيب والعطور خلال فترة الإحرام.

5. عدم مخالطة الزوجة: يجب على الحجاج تجنب مخالطة زوجاتهم والابتعاد عن أي أعمال مخالطة محظورة مثل اللمس والتقبيل بشهوة.

6. عدم ارتداء المخيط: ينبغي على الحجاج عدم ارتداء الملابس المخيطة خلال فترة الإحرام.

7. عدم صيد البر الوحشي أو لمس شجر الحرم: يحظر صيد الحيوانات البرية والاقتراب من شجر الحرم.

8. تحظر على المرأة ارتداء النقاب أو القفازين: يحظر على المرأة ارتداء النقاب أو القفازين خلال فترة الحج.

9. عدم المخاصمة والجدال بالباطل: يجب على الحجاج تجنب المخاصمة والجدال الباطل مع زملائهم في الحج، وذلك بناءً على قوله تعالى: "فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلاجدالَ وَلا فُسُوقَ فِي الحَجِّ".

وفي ختام رسالتها، أكدت دار الإفتاء أنه في حال ارتكب المحرم واحدًا من هذه المخالفات قبل التحلل الأول، وهو رمي جمرة العقبة في عاشر ذي الحجة، فإن حجه صحيح، ويعتبر عمرته صحيحة أيضًا. ولكنه يلتزم بذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. أما الجماع قبل رمي جمرة العقبة (التحلل الأول) فيفسد الحج، ويجب على الشخص الذي ارتكب هذا المخالفة أن يعيد أداء فريضة الحج مرة أخرى في العام القادم.