الصحف الأوروبية| تلجراف: توماس توخيل على رادر مانشستر يونايتد.. راديو ماركا: برشلونة مهتم بضم ميسون جرينوود

"الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 08-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أنه سيقيل مدربه إيريك تين هاج، في نهاية الموسم الحالي. (كرة القدم من الداخل)

توماس توخيل على رادر مانشستر يونايتد

مدرب بايرن ميونيخ المغادر توماس توخيل مهتم بتولي تدريب مانشستر يونايتد. (تلجراف)

ويتنافس أيضًا روبن أموريم، مدرب سبورتنج لشبونة، وجراهام بوتر، مدرب تشيلسي وبرايتون السابق، على خلافة تين هاج. (إينوس)

يعد جاريث ساوثجيت، المدير الفني لإنجلترا، أحد المرشحين الأوفر حظًا لتدريب مانشستر يونايتد. (فوت ميركاتو)

يرغب جوزيه مورينيو، الذي أقيل من تدريب روما في يناير، في العودة إلى أولد ترافورد لكن مانشستر يونايتد لا يريد إعادة تعيينه. (مانشستر ايفننج نيوز)

يريد لاعب خط الوسط البرتغالي لمانشستر سيتي، برناردو سيلفا، 29 عامًا، أن يتم حل مستقبله بحلول نهاية بطولة أمم أوروبا 2024 وسط استمرار الروابط مع برشلونة. ويقال إن لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني. (90 دقيقة)

كريستال بالاس أكثر انفتاحًا على بيع المدافع الإنجليزي مارك جويهي، 23 عامًا، بدلًا من التخلص من الجناح الفرنسي مايكل أوليز، 22 عامًا، أو الجناح الإنجليزي إيبيريتشي إيزي البالغ من العمر 25 عامًا هذا الصيف. (جيفيميسبورت)

يريد أرسنال ومانشستر يونايتد وبرشلونة وبوروسيا دورتموند لاعب خط وسط رين الفرنسي البالغ من العمر 18 عامًا ديزيريه دو. (تي بي آر لكرة القدم)

بدأ وست هام محادثات للتعاقد مع جناح كورينثيانز البرازيلي ويسلي جاسوفا البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يعد هدفًا لليفربول. (الصن)

تشيلسي يتخلص من مهاجمه الألباني

يبحث تشيلسي عن مشتري للمهاجم الألباني أرماندو بروخا البالغ من العمر 22 عامًا بعد فترة إعارته إلى فولهام. (فابريزيو رومانو)

يجري تشيلسي محادثات للتعاقد مع الجناح إستيفاو ويليان البالغ من العمر 17 عامًا من بالميراس. (أثليتك)

حدد تشيلسي حارس مرمى إيفرتون الإنجليزي جوردان بيكفورد، 30 عامًا، كهدف صيفي. (كرة القدم من الداخل)

توصل نيوكاسل إلى اتفاق للتعاقد مع مدافع بورنموث الإنجليزي لويد كيلي البالغ من العمر 25 عامًا. (الصن)

مدافع نيوكاسل الإنجليزي لويس هول، 19 عامًا، مطلوب من قبل بوروسيا دورتموند هذا الصيف. (جيفيمي سبورت)

اتصل رئيس برشلونة جوان لابورتا بخيتافي بشأن وضع مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي المعار ميسون جرينوود البالغ من العمر 22 عامًا. (راديو ماركا)

يراقب مانشستر يونايتد المدافع الهولندي دينزل دومفريز البالغ من العمر 28 عامًا بعد توقف محادثات العقد مع إنتر ميلان. (توك سبورت)