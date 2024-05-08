طرح زجاجات زيت جديدة على بطاقات التموين: تفاصيل أسعار وفوائد الدعم لشهر مايو 2024،

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من السلع الغذائية على بطاقات التموين، ومنها عبوة زيت الطعام بسعر 30 جنيها للعبوة 800 جرام، ليتم صرفها ضمن الدعم المخصص لكل بطاقة وفقا لعدد الأفراد، مع توفير السلع الأخرى ضمن مقررات شهر مايو 2024، والمنتجات الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية لصرفها ضمن مقررات البطاقة، والتي يتم صرفها من خلال 40 ألف منفذ من بقالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.



أسعار السلع التموينية لمقررات لشهر مايو 2024

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه

5- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جراما بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبن أبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.