أصالة نصري تثير التساؤلات: حقيقة انفصالها عن فائق حسن

الفجر الفني
بوابة الفجر

أثارت المطربة السورية أصالة نصري عاصفة جدل وتساؤلات في الساعات الأخيرة حول حقيقة انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

 

واشارات تقارير إلى أن أصالة قد انفصلت عن زوجها فائق حسن، إذ حذفت جميع صورهما من حسابها على "انستجرام"، على الرغم من أنهما لم يقما بإلغاء المتابعة بينهما، بل اكتفت بحذف الصور فقط، ولم يصدر أي من الطرفين توضيحًا حول الأمر حتى الآن.

في سياق فني آخر، شاركت أصالة في موسم دراما رمضان الأخير من خلال غناء تتر مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بطولة الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر، وتأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي، وإنتاج مها سليم سيليميديا.

وقدمت أصالة أغنيتين في المسلسل، الأولى بعنوان "الجوكر"، من كلمات حسام طنطاوي وألحان خالد نبيل، وأغنية التتر بعنوان "الحظ" من كلمات محمد عبدالمنعم وألحان مدين وتوزيع أماديو.

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