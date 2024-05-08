تردد قناة وناسه على مختلف الاقمار الصناعية 2024

قناة وناسه للأطفال هي محطة تلفزيونية ممتعة وتعليمية مخصصة للأطفال، تقدم القناة برامج متنوعة تشمل الرسوم المتحركة التعليمية، والألعاب التفاعلية، والأنشطة الترفيهية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال بطريقة ممتعة ومسلية، وتسعى القناة لتوفير بيئة آمنة وترفيهية تساعد الأطفال على النمو والتعلم بشكل إيجابي، وفي هذا المقال اليوم سوف نتعرف على تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، فقط تابعوا معنا.

تردد قناة وناسه على نايل سات



التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة وناسه

تردد قناة وناسه

تردد قناة وناسه على عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: HD.



مميزات قناة وناسه



برامج تربوية مسلية، تقدم قناة وناسه مجموعة متنوعة من البرامج التربوية التي تعلم الأطفال قيم رائعة ومهارات مميزة بطريقة مسلية وممتعة.

محتوى متنوع، تقدم القناة مجموعة كبيرة من البرامج والأنشطة، بما في ذلك الرسوم المتحركة، والألعاب، والموسيقى، والمسلسلات الدرامية المصممة خصيصا لتناسب الأطفال من مختلف الأعمار.

تهتم بتطور العقل للاطفال، تصمم البرامج على القناة بعناية لتناسب مستوى تطور الأطفال العقلي والعاطفي، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم بشكل إيجابي.

محتوى آمن وموثوق، تضمن قناة وناسه أن جميع البرامج والمحتوى المقدم للأطفال آمن وموثوق، مما يساعد الأهل على الاطمئنان بشأن ما يتعلمه أطفالهم.

تحفيز الإبداع والتفكير، تشجع البرامج المقدمة على القناة الأطفال على التفكير الإبداعي وتنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية من خلال الألعاب والأنشطة المتنوعة.