الأرصاد تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة غدًا الخميس

قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي لها، بتحذير المواطنين من توقعات في ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس شديد الحرارة في النهار على أغلب الأنحاء، فيما يصبح الطقس حارًا على السواحل الشمالية، ويميل للحرارة في الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن الملاحة البحرية ستشهد اضطراب بالشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 60 كم/س، وترتفع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

كما تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري نشاطا للرياح أحيانًا بقيمة 30 كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتصبح الأجواء مشمسة.

تحذير من حالة الطقس في مصر

بينما يسود السواحل الشمالية الغربية، نشاط رياح بمعدل 40 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد، والجو يكون غائمًا بشكل جزئي.

فيما يسود السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة نشاط رياح معتدل بقيمة 24 كم/س، والجو يكون مشمسًا، أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسوده نشاطا للرياح معتدل بقيمة 20 كم/س، والجو يكون مشمسًا.

وشمال الصعيد يشهد نشاط رياح أحيانًا بقيمة 30 كم/س، ويكون مثيرًا للرمال والأتربة، والأجواء مشمسة، أما جنوب الصعيد يسودها أتربة عالقة ونشاط للرياح معتدل بقيمة 20 كم/س، مع أجواء مشمسة.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس الموافق 9 مايو 2024: