المسكنات.. بين الفوائد والأضرار "تعرف عليهم"

الفجر الطبي
المسكنات.. بين الفوائد
المسكنات.. بين الفوائد والأضرار "تعرف عليهم"

المسكنات.. بين الفوائد والأضرار "تعرف عليهم"، تعتبر المسكنات أدوية شائعة تُستخدم لتخفيف الآلام والتسكين من الأعراض المؤلمة، ومع ذلك، يمكن أن تسبب بعض الآثار الجانبية السلبية عند تناولها بشكل مفرط أو غير الصحيح. 

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة أضرار تناول المسكنات، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابه بنشر المعلومات الطبية الهامة التى يبحث عنها المتابعين بشكل كبير على مدار اليوم والساعة. 

المسكنات.. بين الفوائد والأضرار "تعرف عليهم"

المسكنات.. بين الفوائد والأضرار "تعرف عليهم"

1. تهيج المعدة والقرحة المعوية: يمكن أن تسبب بعض المسكنات مثل الأسبرين والإيبوبروفين تهيجًا للمعدة وزيادة خطر الإصابة بالقرحة المعوية، خاصة عند تناولها بشكل مفرط أو لفترات طويلة.

2. التأثير على الكلى والكبد: قد تؤدي بعض المسكنات إلى زيادة الضغط على الكلى والكبد، مما قد يسبب مشاكل صحية خطيرة عند تناولها بشكل مفرط.

3. زيادة خطر النزيف: تسبب بعض المسكنات مثل الأسبرين والمسكنات ذات الأثر المضاد للتخثر زيادة في خطر النزيف، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو يتناولون أدوية أخرى.

4. تأثيرات جانبية على الجهاز العصبي المركزي: يمكن أن تسبب بعض المسكنات القوية آثارًا جانبية على الجهاز العصبي المركزي مثل الدوخة والغثيان والإمساك والتشوش الذهني.

5. التأثير على القلب والأوعية الدموية: قد تزيد بعض المسكنات من خطر الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية، خاصة عند تناولها بشكل مفرط أو لفترات طويلة.

6. التأثير على الحمل والرضاعة: تُعتبر بعض المسكنات غير آمنة للاستخدام أثناء فترة الحمل والرضاعة، وقد تسبب تأثيرات سلبية على الجنين أو الرضيع.

لتجنب الآثار السلبية لتناول المسكنات، يُنصح بالتشاور مع الطبيب قبل بدء استخدامها، وتجنب تناولها بشكل مفرط أو لفترات طويلة، واتباع التعليمات الطبية بدقة. كما يجب الابتعاد عن تناول أكثر من نوع واحد من المسكنات في آن واحد، ما لم يوصي به الطبيب.

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