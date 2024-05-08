ثبتها اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي وشاهدوا أروع الأناشيد للأطفال 24 ساعة

تتميز قناة طيور الجنة بيبي عن قنوات الأطفال الأخرى بتقديم محتوى جذاب يجمع بين التعليم والترفيه، مما جعلها تتصدر قائمة محطات الأطفال الفضائية حيث حققت نجاحًا مذهلًا وإقبال واسع من قبل الأطفال الذين أصبحوا لا يستغنون عن أغاني وأناشيد طيور الجنة التعليمية والتربوية، والتي تساهم في تثقيف الأطفال وتعليمهم بأسلوب بسيط وممتع، وتعرض قناة طيور الجنة باقة متنوعة ومميزة، تضم أناشيد دينية وتربوية وأغاني تعليمية تساعد على تحفيظ الحروف والأرقام بطريقة سهلة وجذابة، وفي السطور القادمة نذكر لكم أحدث بيانات تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

ثبتها اليوم تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024



تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من القنوات المشهورة والمحبوبة بشكل كبير في البلاد العربية، وتتصدر قناة طيور الجنة قائمة قنوات التلفاز في أغلب البيوت التي يعيش فيها أطفال صغار، حيث يحرص أولياء الأمور على تثبيت قنوات الأطفال التي تساعد على تثقيف وتعليم الأطفال من خلال عرض محتوى تعليمي وتربوي يجذب الأطفال ويزيد ذكائهم ومهاراتهم اللغوية والذهنية، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وهذه البيانات هي كالآتي في مقال اليوم.

ثبت تردد قناة طيور الجنة على نايل سات



القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



حدث تردد قناة طيور الجنة على عرب سات



القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾