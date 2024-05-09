تعرف علي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالرمد الربيعي

الفجر الطبي
بوابة الفجر

كشف الدكتور عمرو البكري، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب جامعة القاهرة، عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالرمد الربيعي الذي يصيب البعض في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضح العلامات التي تشير إلى إصابة الأطفال بالرمد الربيعي عند الأطفال، والتي تتمثل في الإحمرار والحكة ووجود إفرازات مطاطية ذات لون أبيض بالعين.
وقال «البكري»، خلال فيديو منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع فيس بوك، اليوم الخميس، إن مرض الرمد الربيعي يصيب الأطفال في عمر العامين أو الثلاث أعوام ثم يشفى منه الطفل في سن البلوغ.

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