يصل إلى 137 جنيهًا في السوق.. ارتفاع أسعار طبق البيض

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت أسعار  البيض اليوم الخميس 9-5-2024، حيث تراوح سعر طبق البيض بين 118 و120 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك النهائي بسعر 137 جنيهًا، حسب آخر تحديث لشعبة الدواجن بالغرف التجارية.
 

 

أسعار البيض اليوم


وترصد بوابة الفجر الالكترونية أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق، وفقا لما أعلنته شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن.
 

أسعار البيض الأحمر


سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس استقرارًا واضحًا عند سعر 137 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 142 جنيهًا.
 

سعر الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك


أما بالنسبة للدواجن اليوم، فجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة بـ74 جنيهًا، وللمستهلك بـ85 جنيهًا، فيما جاءت الفراخ البلدي بـ95 جنيهًا في المزرعة، والكيلو بـ105 جنيهات للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه بـ200 جنيه.

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