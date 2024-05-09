تردد قناة وناسة 2024 Wanasah على نايل سات أغاني جديدة للأطفال

تردد قناة وناسة 2024، نجد أن هناك الكثير من الأطفال يفضلون الجلوس في المنزل أمام القنوات الكرتونية المفضلة لديهم، مما يستمتعون بكل دقيقة تمر عليهم ولذلك يطلبون من أبائهم وأمهاتهم سرعة ضبط القنوات المميزة للاستمناتاع بالمحتوى التي تقدمه، ومن أهم القنوات التي حققت شهرة وانتشار واسع الآونة الأخيرة قناة وناسة، والتي تعمل على جميع الأقمار الصناعية بأقوى إشارة وبكامل طاقتها،

مما تستخدم قناة وناسة أحدث التقنيات والإمكانيات العالية والجودة hd التي تجعل الرؤية واضحة أمام الأطفال المشاهدين، تقدم قناة وناسة محتوى غير تقليدي وفريد من نوعه، كما زادت تطور ونجاح الفترة الأخيرة وأصبحت تبذل جهد أكبر لتقديم محتوى يناسب الأطفال ولا يشكل أي مخاطر على تفكيرهم، بل تساهم في تعديل السلوك وزيادة الوعي والتركيز، لذلك ننشر لكم عبر الفقرات التالية تردد قناة وناسة 2024



تردد قناة وناسة 2024



تحظى قناة وناسة المخصصة في محتوى الأطفال على إعجاب الملايين، مما يتصدر اسمها محركات البحث منذ عدة أشهر ومازال الكثير يريدون معرفة ترددها الجديد لتعينها على الجهاز كي يستمتع الأطفال بمشاهدتها على مدار اليوم، ولذلك تعمل القناة بصورة مستقرة دون أي توقف وتعمل بشكل مجاني دون اشتراك ويأتي ترددها على النحو التالي:.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.



خطوات كاملة لضبط إشارة قناة وناسة



هناك خطوات بسيطة على الأباء والأمهات اتباعها لتنزيل قناة جديدة على الجهاز وهي

تشغيل الجهاز أولًا والتأكد أن الإشارة منفعلة وقوية لاستقبال قناة جدية.

ثم الضغط على إعدادات.

قم بالنقر على زر إضافة تردد.

حدد القمر الصناعي.

اختر ضبط يدوي.

قم بوضع الرموز المطلوبة والضغط على تثبيت ثم تشغيل.

تردد قناة وناسة Wanasah على عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 2/3.