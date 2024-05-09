طريقة عمل فتة الحمص بخبز الحبة السوداء في المنزل بمكونات بسيطة

استكمالًا لسلسلة الأكلات والوصفات الرائعة نقدم لكم اليوم طريقة عمل فتة الحمص بخبز الحبة السوداء، وتتميز هذه الوصفة بأنها تتطلب مكونات بسيطة، ومن المتوقع أن تنال فتة الحمص بخبز الحبة السوداء على إعجاب الكبار والصغار، والآن تابعوا معنا من خلال الأسطر القادمة نقدم لكم المكونات المطلوبة وطريقة التحضير.

المكونات المطلوبة لعمل فتة الحمص بخبز الحبة السوداء



حتى تتمكني من عمل فتة الحمص بخبز الحبة السوداء في المنزل يجب أن تتوفر لديكي المكونات التالية:



كوب من الحمص المطبوخ والمصفى.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

2 فص من الثوم المفروم.

2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

1/4 كوب من الماء.

خبز الحبة السوداء.

بذور السمسم المحمصة للتزيين.



طريقة تحضير فتة الحمص بخبز الحبة السوداء



حتى تتمكني من تحضير فتة الحمص بخبز الحبة السوداء في المنزل بكل سهولة يجب عليكي اتباع الخطوات التالية:

ضعي الحمص المطبوخ وعصير الليمون والثوم المفروم وزيت الزيتون والملح والفلفل في خلاط الطعام.

أخلطي المكونات جيدًا حتى تصل إلى خليط ناعم.

ضيفي الماء إلى الخليط بشكل تدريجي واستمري في الخلط.

انقلي الفتة إلى طبق التقديم وقومي بتنسيقها بشكل جميل.

قطعي خبز الحبة السوداء إلى شرائح وقدميها مع الفتة.

ويمكنك تزين الفتة باستخدام بزور السمسم وزيت الزيتون.

وبالطبع سوف ينال فتة الحمص بخبز الحبة السوداء على إعجاب أفراد الأسرة، وللمزيد من الوصفات والأكلات الرائعة يمكنكم متابعتنا من خلال موقع البديل نقدم يوميًا الكثير من الوجبات الرائعة.