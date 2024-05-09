حقيقة عودة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي: رد فعل الجمهور وتصريحات رشا سامي العدل

انتشرت مؤخرًا تغريدات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول علاقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وتفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

وقد أثارت تصريحات ياسمين خلال لقاءها الأخير مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس جدلًا واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى صحة عودتهما لبعضهما من جديد.

وفي هذا السياق، قامت رشا سامي العدل، ابنة الفنان الراحل سامي العدل، بإلقاء الضوء على الأمر وكشفت عن حقيقة عودة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.

وعبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، أكدت رشا أنهما في الواقع عادا لبعضهما من جديد.

وأضافت رشا في تصريحها أنها تحب كل منهما على حدة ومعًا، وأنها رأت كمية كبيرة من الغل والحقد تجاه علاقتهما. وأعربت عن تمنيها لسعادة وسلامة ياسمين وأحمد وأن يزداد حبهما ويتواصل نجاحهما.