الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص تشارك في اجتماعات المجلس القيادي العالمي للاعبين بواشنطن



شاركت الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص ممثلة في نهي جاب الله مدير برنامج اللاعبين القادة وكل من العماني مجاهد السرحني المتحدث الرسمي باسم اللاعبين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومرافقه وارث الشيباني والبحريني عبد الله عارف عضو المجلس القيادي العالمي للاعبين ومرافقه منير شهاب في اعمال اجتماعات المجلس القيادي العالمي للاعبين والمتحدثين الرسميين والذى يعقد بمقر الاولمبياد الخاص الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن ويختتم يوم 11 مايو، ويشارك في الاجتماع لاعبين قادة عالميين ممثلين لباقي أقاليم العالم السبع، وهي عبارة عن مجموعة من الورش والدورات التدريبية التي تؤهلهم لتحقيق هدف الدمج لفئة الأشخاص من ذوي الإعاقات الفكرية في المجتمع، وسوف يكونون حلقة الوصل المباشرة بين الأولمبياد الخاص الدولي ودول الأقاليم التي ينتمون إليها.

وصرحت نهى جاب الله بأن الاجتماع يهدف إلى تحديد الأهداف والمهام خلال السنوات الأربع القادمة عمر المجلس (٢.٢٤-٢٠٢٧) والتعلم على كيفية إدارة الوقت وتطوير مهارات التواصل والتحدث العلني، وشرح مفهوم تحديد الأهداف وأهميته، وتقديم أساليب عملية تحديد الأهداف الذكية (محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات صلة، زمنية)، وتمرين عملي للمشاركين لتحديد أهدافهم الشخصية والمهنية وشرح أهمية إدارة الوقت في تحقيق الأهداف.

وأضافت جاب الله بأن الورش سوف تتناول عرض أساليب فعالة لتنظيم الوقت وتقليل التشتت، وعمل حلقة نقاشية حول كيفية التغلب على التحديات الشائعة، وتقديم أساسيات التحدث العلني وأهميتها في العمل والحياة الشخصية، وتوضيح أساليب تحضير وتقديم عروض علنية ناجحة أمام الجمهور، وعمل تمارين عملية لتحسين مهارات التحدث العلني وزيادة الثقة وذلك لتمكين اللاعبين القادة من تقديم رسالة الأولمبياد الخاص بفعالية وإلقاء الضوء على دورها في المجتمع