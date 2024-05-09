تردد قناة زي ألوان الجديد 1445 وأجمل المسلسلات المعروضة على شاشتها

تردد قناة زي ألوان الجديد 1445 وأجمل المسلسلات المعروضة على شاشتها

منوعات
بوابة الفجر

قناة زي ألوان من أهم قنوات الأفلام والمسلسلات الهندية في الوطن العربي والشرق الأوسط، ونكشف اليوم عن تردد قناة زي ألوان عبر القمر الصناعي نايل سات، ومن الجدير بالذكر أن قناة زي ألوان تحظى على نسب مشاهدة عالية في جميع الدول العربية، حيث يفضل الكثير من الجمهور العربي متابعة الدراما الهندية والتي تتميز بالعديد من القصص المميزة في المسلسلات والأفلام، وتقوم قناة زي ألوان بعرض المسلسلات الهندية مدبلجة باللغة العربية.

تردد قناة زي ألوان


تحظى قناة زي ألوان على قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، وتقوم قناة زي ألوان بعرض مجموعة كبيرة من المسلسلات الهندية المدبلجة بالعربية على مدار اليوم، كما تهتم قناة زي ألوان بعرض العديد من الثقافات الهندية المختلفة عن طريق الأفلام والمسلسلات وإليكم تردد قناة زي ألوان عبر القمر الصناعي نايل سات.


القمر الصناعي: نايل سات.
الاستقطاب: 11938
الاستقطاب عمودي.
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5\6


مسلسلات قناة زي ألوان الجديدة 2024


تعرض قناة زي ألوان مجموعة مميزة من المسلسلات الهندية خلال الشهر الحالي والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية،كما تعتبر قناة زي ألوان القناة الهندية الأولى في الوطن العربي.

مسلسل قدري بلا لون.
مسلسل أنت محبوبي.
مسلسل اسطنبول الظالمة.
مسلسل خفايا القلوب الجزء الثالث.
مسلسل طائر الصباح.

زي الوان ألوان تردد قناة زي الوان تردد قناة زي ألوان الجديد 1445 وأجمل المسلسلات المعروضة على شاشتها
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