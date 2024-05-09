نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في تحقيق فوز مثير أمام نظيره الأخدود، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نظيره الأخدود، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

النصر يحقق فوزًا مثيرًا على الأخدود في الدوري السعودي ويؤجل تتويج الهلال

افتتح التهديف، مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 7 من صناعة علي الحسن، فيما أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 15 من صناعة علي الحسن، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين مقابل لاشيء.

وفي الشوط الثاني، أحرز حسن الحبيب هدف تقليص الفارق لصالح الأخدود في الدقيقة 60، فيما أضاف سافيور جودوين هدف التعادل في الدقيقة 70.

وتمكن مارسيلو بروزوفيتش، من تسجيل هدف التقدم لصالح النصر في الدقيقة 90+1، لينتهي اللقاء بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 77 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 28 نقطة محتلًا المركز الخامس عشر.

جدير بالذكر أن الهلال، يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 86 نقطة، أي بفارق 9 نقاط عن النصر.

ويحتاج الهلال إلى نقطة واحدة خلال مباراته المقبلة من أجل التتويج رسميًا باللقب.

