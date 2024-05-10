ياسمين نوح تعلن تراجعها عن قرار اعتزالها اللعب: "هشارك في كأس العالم"

عقبت ياسمين نوح، كابتن نادي الزمالك للكرة الطائرة، على دعوات إلغاء ألعاب الصالات للرياضات النسائية بدعوى ترشيد النفقات، قائلة: "الدعوات دي بتفكرنا بأيام الجاهلية"، لافتة إلى أن أي بطولة يحققها فريق بالنادي يضاف لدولاب البطولات بالنادي.

تراجع ياسمين نوح عن قرار اعتزالها

وأشارت نوح، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد كشك ببرنامج "نعم قادرون" المذاع عبر إذاعة سبورت إف إم، إلى أنها أعلنت اعتزالها بعد حصولها مع نادي الزمالك على بطولة إفريقيا لكرة الطائرة، لرؤيتها بأنها أفضل ختام لمسيرتها الرياضية التي استمرت لسنوات طويلة، معلقة: "بقالي 28 سنة بلعب، والموضوع كان صعب جدا".

وبكت كابتن ياسمين نوح، قائلة: "الموضوع صعب ومؤثر جدا، والنادي زي بيتي، ودي سُنة الحياة"، معربة عن تقديرها وحبها لجمهور نادي الزمالك، معلنة تراجعها عن قرار الاعتزال واللعب في كأس العالم، معلقة: "يبقا أخر حاجة ليا اللعب في كأس العالم".

وأكدت أن الناديين الأهلي والزمالك اسم كبير في كرة الطائرة، لافتة إلى أن الجمهور المصري مهتم بكرة الطائرة، معلقة: "كلنا جمهور واحد".