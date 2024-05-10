قام الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في المباراة التي تقام بينهما

اليوم ضمن مباريات الجولة ال 22 الدوري العام.

ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

وتقام مباراة تجمع بين فريق طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - أحمد القندوسي -محمد توني - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: احمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

علي الجابري - خالد صبحي - محمد ابو العلا - محمد إبراهيم- ابراهيم محمد - أحمد القرموطي - چون ايبوكا - صومايل أمادي - مروان عثمان.

