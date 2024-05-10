"قبل ما تجهز".. شروط الأضحية في عيد الأضحى 2024

مع اقتراب عيد الأضحى 2024، يبدأ المسلمون في تجهيز الأضحية خلال الفترة الحالية ليضحوا بها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

الأضحية في عيد الأضحى 2024

وتزايدت تساؤلات الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية عن الأضحية في عيد الأضحى 2024 وذلك لمعرفة أبرز الشروط الخاصة بالأضحية وكذلك التوقيتات المناسبة للتضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

شروط الأضحية في عيد الأضحى 2024

وفيما يلي يقدم "الفجر" شروط الأضحية في عيد الأضحى 2024، وذلك بعد تزايد عمليات البحث عنها من قبل الرأي العام المصري الساعات الحالية:

أن تكون من الأنعام، الضأن والماعز والإبل والبقر والجاموس، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

تجزئ الشاة عن واحد، والبدنة: الجمل أو الناقة، والبقرة أو الجاموس، تُجزئ كل منهما عن سبعة، لحديث جابر: "نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البُدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" رواه مسلم.

أن تبلغ سن التضحية، وهو أن تكون ثنية فما فوق من الإبل والبقر والماعز، أو جذعة فما فوق من الضأن، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مُسنّة - أى ثَنِيّة - إِلا أَن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".

أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة.

مملوكة للذابح أو مأذونًا له فيها.

لو غصب شخص شاة وضحّى بها عن مالكها من غير إذن لم تقع عنه لعدم الإذن.

لو ضحّى بها عن نفسه لم تجزئ أيضًا، لعدم الملك.

شروط المضحي في عيد الأضحى 2024

وحددت السنة النبوية شروط المضحى وهي كما روته أم سلمة ” إذا دخل العشر – أي العشر الأوائل من ذي الحجة – وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي “ (رواه مسلم)، والواجب لا يعلق على إرادة المكلف بأدائه.

وكما روى عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي، وهذا يقتضي جواز قص الشعر وتقليم الأظفار؛ لأنها مما أحل الله فعله.

ويجزئ المضحي أن يذبح عن نفسه وأهل بيته بشاة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار وله كذلك أن يضحي بما فوق الشاة كالبدنة والبقرة.