تردد قناة طيور بيبي 2024 نايل سات Nilesate اضبطها على الفور

تردد قناة طيور بيبي 2024 نايل سات Nilesate اضبطها على الفور

منوعات
بوابة الفجر

تزداد عمليات البحث بشكل مستمر عن تردد قناة طيور بيبي، والتي كان قد تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية من قبل خالد مقداد لتقوم على تقديم محتوى يناسب فئة الأطفال وتحرص فيه على تعليمهم الصفات الجيدة والأخلاق الحميدة وآداب الدين وفنوان التعامل مع الغرباء والعمل على تطوير أنفسهم باستمرار، وكذلك دون أن يكون هناك تخوف من قبل أولياء الأمور حول ترك أبنائهم يشاهدونها خوفًا من تعليمهم ما لا يرونه صحيح.

تردد قناة طيور بيبي 2024 نايل سات Nilesate


يمكن ضبط تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات فقط، وذلك من خلال استخدام البيانات التالية:


التردد الجديد هو 11310.
بينما رمز الاستقطاب سيكون عمودي.
أما عن معامل الترميز فهو أصبح 27500.
أيضًا معامل تصحيح الخطأ سيصبح ¾.
وجودة القناة هي HD.


طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي


بعد معرفة المعلومات الجديدة الخاصة بالقناة يمكن تنزيلها على الجهاز أو القيام بضبطها تجنبًا لأن يتم غلق القناة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم استخدام جهاز التحكم عن بعد الريموت ثم الدخول إلى قائمة إعدادات الجهاز.
ومن ثم من الإعدادات المعروضة يتم اختيار خانة تثبيت ثم التثبيت اليدوي.
بعد ذلك يتم إدخال التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ ورمز الاستقطاب بشكل صحيح.
وبعد الانتهاء يتم الضغط على خانة بحث ثم الانتظار للحظات بسيطة حتى تظهر القناة المراد تنزيلها.
أخيرًا يتم الضغط على أيقونة حفظ الموجودة في أسفل الصفحة، والخروج من القائمة وسيجد الفرد القناة موجودة على الجهاز بالفعل.

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