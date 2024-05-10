"هسة اعرف".. مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 في العراق.. للصف السادس الابتدائي والسادس الاعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن جدول امتحانات نهاية السنة لعام 2024، وذلك لجميع المراحل التعليمية. سيبدأ الطلاب الامتحانات الدراسية لنهاية العام ابتداءً من يوم 27 أبريل الحالي، وسيتم انتهاء جميع الامتحانات لكل مرحلة تعليمية وفقًا للجدول الذي أعلنته الوزارة التعليمية العراقية.

موعد امتحانات نهاية السنة 2024 في العراق

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن مواعيد امتحانات نهاية العام لعام 2024 في العراق. وبالتالي، أعلنت هيئة الامتحانات العامة في العراق عن جدول الامتحانات للصفوف المنتهية وغير المنتهية، وفقًا للجدول الذي تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية. ستتضمن الامتحانات الصف السادس الاعدادي والمرحلة الابتدائية والصف الثالث المتوسط، وستبدأ الامتحانات في تمام الساعة 8 صباحًا.

امتحانات نهاية العام 2024 للصف السادس الابتدائي والصف السادس الاعدادي

أعلنت وزارة التعليم العراقية عن جدول امتحانات نهاية العام للصف السادس الابتدائي والصف السادس الاعدادي، وسيكون جدول الامتحانات على النحو التالي:

1. الاختبارات الشفهية للصف السادس الابتدائي ستجرى قبل بداية امتحانات نهاية العام بأسبوع خلال فترة الدراسة.

2. امتحانات الصف السادس الابتدائي ستبدأ يوم الخميس الموافق 2 مايو وتستمر حتى الأربعاء الموافق 8 مايو 2024.

3. الاختبارات الشفهية للصف السادس الاعدادي ستجرى قبل بداية امتحانات نهاية العام بأسبوع وخلال الدراسة اليومية.

4. امتحانات الصف السادس الاعدادي ستبدأ يوم الأحد الموافق 12 مايو وتنتهي يوم 19 مايو 2024.

بهذا، سيتم تنظيم امتحانات نهاية العام للصف السادس الابتدائي والصف السادس الاعدادي وفقًا للجدول المحدد من قبل وزارة التعليم العراقية.