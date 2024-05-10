في هذا الزمان من كل عام، يستعد طلاب الصف السادس الاعدادي لخوض امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي. يقوم الطلاب بمذاكرة المناهج العلمية المقررة، ومراجعة الدروس بشكل متكرر، والتدريب على حل نماذج الأسئلة التي وردت في امتحانات السنوات السابقة. وتحرص وزارة التربية والتعليم في العراق على تحديد موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول لعام 2024 قبل فترة كافية تكفي لاستعداد الطلبة.

رسميا.. جدول وموعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول 2024 من وزارة التربية العراقية جميع المحافظات



موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات السادس الاعدادي للدور الأول لعام 2024 بشكل رسمي في جميع المديريات التعليمية في المحافظات العراقية. من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق الثاني من شهر مايو المقبل، وتستمر لمدة 7 أيام متواصلة مع استثناء يوم الجمعة الذي يعتبر عطلة رسمية. سيكون اليوم الأخير للامتحانات يوم الأحد الموافق التاسع عشر من نفس الشهر. ومن المقرر أن يخوض جميع طلاب الصف السادس الاعدادي امتحانات 6 مواد دراسية وهي: التربية الدينية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والاجتماعيات. ستبدأ الامتحانات في تمام الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت بغداد.

جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول 2024

حددت وزارة التربية والتعليم الجدول كما يلي: