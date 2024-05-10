رسميا.. جدول وموعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول 2024 من وزارة التربية العراقية جميع المحافظات
في هذا الزمان من كل عام، يستعد طلاب الصف السادس الاعدادي لخوض امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي. يقوم الطلاب بمذاكرة المناهج العلمية المقررة، ومراجعة الدروس بشكل متكرر، والتدريب على حل نماذج الأسئلة التي وردت في امتحانات السنوات السابقة. وتحرص وزارة التربية والتعليم في العراق على تحديد موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول لعام 2024 قبل فترة كافية تكفي لاستعداد الطلبة.
موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات السادس الاعدادي للدور الأول لعام 2024 بشكل رسمي في جميع المديريات التعليمية في المحافظات العراقية. من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق الثاني من شهر مايو المقبل، وتستمر لمدة 7 أيام متواصلة مع استثناء يوم الجمعة الذي يعتبر عطلة رسمية. سيكون اليوم الأخير للامتحانات يوم الأحد الموافق التاسع عشر من نفس الشهر. ومن المقرر أن يخوض جميع طلاب الصف السادس الاعدادي امتحانات 6 مواد دراسية وهي: التربية الدينية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والاجتماعيات. ستبدأ الامتحانات في تمام الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت بغداد.
جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول 2024
حددت وزارة التربية والتعليم الجدول كما يلي:
- يوم الأحد 12 مايو: يخوض الطلاب امتحانات مادة التربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية.
- يوم الاثنين 13 مايو: يمتحن الطلاب في مادة اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء 14 مايو: يجرى امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
- يوم الأربعاء 15 مايو: مخصص لامتحان مادة الرياضيات.
- يوم الخميس 16 مايو: يخضع الطلاب لامتحان مادة الاجتماعيات.
- يوم السبت 18 مايو: يتم امتحان الطلاب في مادة العلوم.
- يوم الأحد 19 مايو: وهو اليوم الأخير والذي يجري فيه امتحان اللغة التركمانية.