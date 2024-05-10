تعرف على جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي والصف الثالث المتوسط الفضل الدارسي الثاني في العراق 2024

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تعرف على جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي والصف الثالث الم

مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لعام 2024 في العراق، يبحث العديد  من الطلاب وأولياء الأمور ويبحثون عن المتابعات والمراجعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، لكم دليلًا شاملًا يضم جميع المعلومات حول امتحانات نهاية العام في العراق لعام 2024، من خلال الفقدات التالية، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة بتوفير المعلومات العلميه التي يبحث عنها الطلاب بشكل مستمر 

مواعيد امتحانات العراق 2024

ستبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، فيما ستكون امتحانات الصف الثالث المتوسط مقررة للبدء يوم الثلاثاء 21 مايو 2024. أما بالنسبة للصف السادس الإعدادي، فمن المقرر أن تبدأ امتحاناته يوم السبت 8 يونيو 2024. تلك المواعيد تمثل فترة هامة للطلاب، حيث يتعين عليهم التركيز والاستعداد بشكل جيد لاجتياز هذه الامتحانات بنجاح وتحقيق النتائج المرجوة في مسيرتهم الدراسية.

 

جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي

 

التاريخالمادة
الأحد 12 مايو 2024التربية الدينية
الإثنين 13 مايو 2024اللغة العربية
الثلاثاء 14 مايو 2024اللغة الإنجليزية
الأربعاء 15 مايو 2024الرياضيات
الخميس 16 مايو 2024الاجتماعيات
السبت 18 مايو 2024العلوم
الأحد 19 مايو 2024اللغة التركمانية

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط (الدور الأول)

 

التاريخالمادة
الأحد 12 مايو 2024التربية الدينية
الإثنين 13 مايو 2024اللغة العربية
الثلاثاء 14 مايو 2024اللغة الإنجليزية
الأربعاء 15 مايو 2024الرياضيات
الخميس 16 مايو 2024الاجتماعيات
السبت 18 مايو 2024العلوم
الأحد 19 مايو 2024اللغة التركمانية

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الجداول السابقة مواعيد امتحانات الصف السادس الإعدادي والثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني بالعراق عام  2024، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة بكل مايخص التعليم بجميع الدول والبلدان

جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي الصف الثالث المتوسط الفضل الدارسي الثاني الدراسة الفصل الدراسي الثاني
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