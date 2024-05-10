تعرف على جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي والصف الثالث المتوسط الفضل الدارسي الثاني في العراق 2024

مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لعام 2024 في العراق، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور ويبحثون عن المتابعات والمراجعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، لكم دليلًا شاملًا يضم جميع المعلومات حول امتحانات نهاية العام في العراق لعام 2024، من خلال الفقدات التالية، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة بتوفير المعلومات العلميه التي يبحث عنها الطلاب بشكل مستمر

مواعيد امتحانات العراق 2024

ستبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، فيما ستكون امتحانات الصف الثالث المتوسط مقررة للبدء يوم الثلاثاء 21 مايو 2024. أما بالنسبة للصف السادس الإعدادي، فمن المقرر أن تبدأ امتحاناته يوم السبت 8 يونيو 2024. تلك المواعيد تمثل فترة هامة للطلاب، حيث يتعين عليهم التركيز والاستعداد بشكل جيد لاجتياز هذه الامتحانات بنجاح وتحقيق النتائج المرجوة في مسيرتهم الدراسية.

جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي

التاريخ المادة الأحد 12 مايو 2024 التربية الدينية الإثنين 13 مايو 2024 اللغة العربية الثلاثاء 14 مايو 2024 اللغة الإنجليزية الأربعاء 15 مايو 2024 الرياضيات الخميس 16 مايو 2024 الاجتماعيات السبت 18 مايو 2024 العلوم الأحد 19 مايو 2024 اللغة التركمانية

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط (الدور الأول)

التاريخ المادة الأحد 12 مايو 2024 التربية الدينية الإثنين 13 مايو 2024 اللغة العربية الثلاثاء 14 مايو 2024 اللغة الإنجليزية الأربعاء 15 مايو 2024 الرياضيات الخميس 16 مايو 2024 الاجتماعيات السبت 18 مايو 2024 العلوم الأحد 19 مايو 2024 اللغة التركمانية

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الجداول السابقة مواعيد امتحانات الصف السادس الإعدادي والثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني بالعراق عام 2024، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة بكل مايخص التعليم بجميع الدول والبلدان