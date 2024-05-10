تعرف على جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي والصف الثالث المتوسط الفضل الدارسي الثاني في العراق 2024
مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لعام 2024 في العراق، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور ويبحثون عن المتابعات والمراجعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية، لكم دليلًا شاملًا يضم جميع المعلومات حول امتحانات نهاية العام في العراق لعام 2024، من خلال الفقدات التالية، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة بتوفير المعلومات العلميه التي يبحث عنها الطلاب بشكل مستمر
مواعيد امتحانات العراق 2024
ستبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي في العراق يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، فيما ستكون امتحانات الصف الثالث المتوسط مقررة للبدء يوم الثلاثاء 21 مايو 2024. أما بالنسبة للصف السادس الإعدادي، فمن المقرر أن تبدأ امتحاناته يوم السبت 8 يونيو 2024. تلك المواعيد تمثل فترة هامة للطلاب، حيث يتعين عليهم التركيز والاستعداد بشكل جيد لاجتياز هذه الامتحانات بنجاح وتحقيق النتائج المرجوة في مسيرتهم الدراسية.
جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي
|التاريخ
|المادة
|الأحد 12 مايو 2024
|التربية الدينية
|الإثنين 13 مايو 2024
|اللغة العربية
|الثلاثاء 14 مايو 2024
|اللغة الإنجليزية
|الأربعاء 15 مايو 2024
|الرياضيات
|الخميس 16 مايو 2024
|الاجتماعيات
|السبت 18 مايو 2024
|العلوم
|الأحد 19 مايو 2024
|اللغة التركمانية
جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط (الدور الأول)
|التاريخ
|المادة
|الأحد 12 مايو 2024
|التربية الدينية
|الإثنين 13 مايو 2024
|اللغة العربية
|الثلاثاء 14 مايو 2024
|اللغة الإنجليزية
|الأربعاء 15 مايو 2024
|الرياضيات
|الخميس 16 مايو 2024
|الاجتماعيات
|السبت 18 مايو 2024
|العلوم
|الأحد 19 مايو 2024
|اللغة التركمانية
نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الجداول السابقة مواعيد امتحانات الصف السادس الإعدادي والثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني بالعراق عام 2024، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة بكل مايخص التعليم بجميع الدول والبلدان