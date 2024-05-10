نزل تردد قناة وناسة كيدز Wanasah 2024 الجديد على النايل سات

الحرامي سرق لولو يا ولاد لكن لا داعي للقلق لأنه بإمكانك الآن اسعاد أولادك وتفريغ طاقتهم الإيجابية من خلال مشاهدة قناة وناسة كيدز Wanasah 2024 الجديدة حيث تعتبر قناة وناسة كيدز وجهة ممتعة وترفيهية للأطفال حيث تقدم محتوى متنوعا ومفيد يناسب جميع الأعمار من خلال تردد هذه القناة الجديد ستتمكن من توفير لحظات ممتعة وتعليمية لأولادك دون عناء وذلك من خلال متابعة برامجها وأنشطتها الترفيهية المتنوعة.

احدث تردد قناة وناسة كيدز الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل



بفضل شعبية متزايدة ونسبة مشاهدة عالية من قبل ملايين الأطفال تعتبر قناة وناسة كيدز واحدة من أشهر قنوات الأطفال الموجودة حاليا حتى تتمكن من استقبال التردد الجديد على جهازك يمكنك متابعة البيانات التالية:



القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

التردد: 11430

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قناة وناسة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

الجودة: SD

التردد: 11270

معامل تصحيح الخطأ: 3/4



اجدد اغاني قناه وناسة كيدز 2024



تقوم قناة وناسة كيدز بتقديم مجموعة مميزه من أغاني الأطفال والأناشيد لذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال الأغاني التي يتم تقديمها على قناة وناسه:

الحرامي سرق لولو.

هالصيصان.

اجا الحلو.

لولو وماما.

الحرامي في السجن.

لولو ضاعت.

شيكا وشيكو والشرطة.

ماذا تفعل لولو بالمول.

شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.

لولو في ورطة يا ولاد.

أنشودة شاطر.

يمي.. يمي.. يا ماما.



ضبط قناه وناسة على جهازك



إليك الخطوات التي يجب اتباعها لضبط قناة وناسة على جهاز الرسيفر:

قم بتشغيل جهاز التلفاز والرسيفر.

اضغط على زر القائمة على جهاز التحكم الخاص بالرسيفر.

اختر إضافة قناة أو البحث اليدوي ثم أدخل بيانات القناة مثل التردد ومعدل الترميز ومعدل الاستقطاب.

انتظر حتى ينتهي الرسيفر من البحث عن القنوات ثم اختر القناة المطلوبة (وناسة كيدز).

اختر تثبيت أو حفظ لحفظ القناة في قائمة القنوات الخاصة بك.