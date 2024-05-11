عمرو أديب: "لعنة مصر" هي الموظفون

تحدث الإعلامي البارز عمرو أديب عن مشكلة "لعنة مصر"، التي وصفها بأنها الموظفين الذين لا يعملون بجدية ويستلمون رواتب دون جهد يذكر.

وأشار إلى ضرورة الجرأة في التخلص من هذا الوضع، معبرًا عن استيائه من عدم الاستفادة الكافية من الفرص المتاحة للبيع والتصدير.

وأكد أديب على أهمية التصدي لهذه القضية، مشيرًا إلى أن الحلول معروفة ولكن القوى المانعة تعرقل تنفيذها، مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقد أكمل تعليقه بتوجيه الضوء على الاختلاف الواضح بين أداء القطاع الخاص وشركات الحكومة، مشيرًا إلى الخسائر المستمرة التي تُكبدها الأخيرة.

تحدث أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر، حيث استعرض الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجهها مصر، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتخلص من ظاهرة الفساد والتقصير في العمل.