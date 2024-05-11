عمرو أديب: "لعنة مصر" هي الموظفون

أخبار مصر
بوابة الفجر

تحدث الإعلامي البارز عمرو أديب عن مشكلة "لعنة مصر"، التي وصفها بأنها الموظفين الذين لا يعملون بجدية ويستلمون رواتب دون جهد يذكر. 

وأشار إلى ضرورة الجرأة في التخلص من هذا الوضع، معبرًا عن استيائه من عدم الاستفادة الكافية من الفرص المتاحة للبيع والتصدير.

وأكد أديب على أهمية التصدي لهذه القضية، مشيرًا إلى أن الحلول معروفة ولكن القوى المانعة تعرقل تنفيذها، مما يؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية. 

وقد أكمل تعليقه بتوجيه الضوء على الاختلاف الواضح بين أداء القطاع الخاص وشركات الحكومة، مشيرًا إلى الخسائر المستمرة التي تُكبدها الأخيرة.

تحدث أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة MBC مصر، حيث استعرض الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجهها مصر، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والتخلص من ظاهرة الفساد والتقصير في العمل.

عمرو أديب الموظفين موظفين مصر الإعلامي عمرو أديب ازمة الموظفين الموظفين في مصر لعنة مصر الموظفين لعنة مصر
ads
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. كثافات مرورية نتيجة حادث تصادم مروع بدائري المعادي (صور)

عاجل:- الكاتب يوسف زيدان يكشف حقيقة غلق مركز تكوين الفكر العربي

عاجل| إعلام إسرائيلي يكشف معلومات ترجح مكان وجود يحيى السنوار

عاجل.. أزمة الشحات والشيبي تقترب من الانتهاء

عاجل:- وزارة المالية تحدد مواعيد صرف المرتبات والمستحقات لشهر مايو 2024

عاجل| القاهرة الإخبارية تكشف آخر تطورات الوضع في رفح الفلسطينية

صحة أسيوط: إحالة 7 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيقات العاجلة

عاجل| إنذارات جديدة لسكان رفح الفلسطينية بالإخلاء الفوري والتوجه إلى المواصي