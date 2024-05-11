مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر اليوم السبت 11 مايو 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «المملكة أرينا» معقل كتيبة خورخي خيسوس.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والحزم، في الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي بث مباشر

ويواصل فريق الهلال تصدُّر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، وذلك عقب نهاية الجولة 30، برصيد 86 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب المنافسين فريق النصر صاحب الـ74 نقطة بجدول الترتيب.

ونجح فريق الهلال في فرض السيطرة والهيمنة على المسابقة السعودية هذا الموسم، برصيد 86 نقطة من 30 مباراة خاضها الزعيم في الدوري السعودي حتى الآن، بواقع 28 انتصارًا وتعادلين، ولم تتلقَّ كتيبة خورخي خيسوس الهزيمة.

بينما يحتل فريق الحزم المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 20 نقطة من 30 مباراة، بواقع 3 انتصارات فقط، و11 تعادل، وتلقى الهزيمة في 16 لقاء.

بث مباشر مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي

وتقدم “ بوابة الفجر الالكترونية ”بث مباشر مباراة الهلال ضد الحزم، اليوم السبت، الموافق 11 من شهر مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على أرضية ستاد «المملكة أرينا» معقل كتيبة خورخي خيسوس.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الحزم، في الدوري السعودي اليوم، عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والسابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.