بث مباشر.. مباراة الهلال والحزم “الأمل في التتويج باللقب التاسع عشر”

تسعى فرقة الهلال لتحقيق لقبها التاسع عشر في تاريخها في مباراتها المقبلة مع فريق الحزم في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري السعودي.

تحتاج الفريق إلى نقطة واحدة فقط للفوز باللقب.

يتصدر الهلال جدول الترتيب بقيادة المدرب جورجي جيسوس دون أي هزيمة حتى الآن، حيث يحتل المركز الأول برصيد 86 نقطة، متفوقًا بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه نادي النصر السعودي. وفي حالة تحقيق الفوز على فريق الحزم، ستكون هذه المباراة هي المباراة التي يتوج بها الهلال بلقب الدوري رسميًا.

من ناحية أخرى، يحتل فريق الحزم المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وهو أحد الأندية المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية "يلو"، وتبقى أربع جولات فقط حتى نهاية دوري روشن للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم

SSC 1 SD.

SSC 1 HD.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط عبر الأقمار الصناعية ومن خلال القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



من هو معلق مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي 2024؟

عبر قناة SSC 1 SD، ومن داخل المملكة العربية السعودية فقط، يمكنك الاستماع لمباراة الهلال والحزم بتعليق فهد عريشي.

أما عبر قناة SSC 1 HD، عبر القناة الصوتية الأولى تستمع للمباراة بصوت فهد العتيبي، وعبر القناة الصوتية الثانية المعلق الرياضي محمد حسين أضرضور.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي 2024

من داخل السعودية، يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والحزم مجانًا عبر تطبيق "شاهد" بتقنية صورة SD.

