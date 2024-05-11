الأسد يصدر مرسوما يحدد موعد انتخابات مجلس الشعب

مجلس الشعب السوري
مجلس الشعب السوري - أرشيفية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتحديد تاريخ الـ15 من شهر يوليو القادم موعدا لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

ونص المرسوم على أن يحدّد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل الدوائر الانتخابية التي توزعت على مختلف المحافظات السورية.

وحدّد المرسوم إجمالي عدد الأعضاء في الدوائر الانتخابية لكافة المحافظات بـ250 عضوا، والعدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين بـ127 عضوا مقابل 123 عضوا لقطاع باقي فئات الشعب في مختلف الدوائر الانتخابية.

وتقدّمت الدائرة الانتخابية لمدينة حلب ودائرة مناطق محافظة حلب في أعداد أعضاء مجلس الشعب بـ20 و32 عضوا على التوالي.

وكانت المرتبة الثانية لدائرة محافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق بـ29 عضوا و19 على التوالي.

بينما تذيلت الدائرة الانتخابية لمحافظة القنيطرة القائمة في أعداد الأعضاء بـ5 أعضاء 3 منهم لقطاع العمال والفلاحين و2 لقطاع باقي فئات الشعب.

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