كيف يمكن لقلة النوم أن تزيد من خطر الإصابة بالسكري

تعتبر من سبع لـ 9 ساعات من النوم مناسبة للشخص البالغ للحفاظ على الصحة المثالية، كما أن مطالبة نمط الحياة الحديث بتقليل النوم له تداعيات كبيرة، تمتد من التعب إلى المشكلات الصحية الخطيرة، بما في ذلك مرض السكري.

ووجدت دراسة حديثة أجريت على مجموعة مكونة من 248000 شخص، أن الأشخاص الذين ينامون 5 أو أقل (3-4) ساعات كل ليلة كانوا أكثر عرضة (16٪ و41٪ على التوالي) للإصابة بمرض السكري من النوع 2، من أولئك الذين ينامون 7 إلى 8 ساعات، حتى لو اتبعوا نظاما غذائيًا صحيا

وترتبط مدة النوم القصيرة بالسمنة الحالية والمستقبلية، حيث يتم شرح الآليات الممكنة على النحو التالي

1. تتوسطه عدة عوامل تشمل زيادة الشهية / المدخول الغذائي وانخفاض النشاط البدني.

2. من المرجح أن يكون لدى الأشخاص الذين ينامون فترات قصيرة عادات غذائية غير تقليدية مقارنة بنظام الوجبات الثلاث المعتاد في اليوم، مما يؤدي عمومًا إلى تناول أطعمة ذات سعرات حرارية عالية جدًا في فترات نادرة من اليوم. قد يؤدي فقدان النوم إلى إضعاف قدرة الفرد على اتخاذ خيارات غذائية صحية.

3. النوم غير الكافي يعزز توازن الطاقة الإيجابي عن طريق زيادة استهلاك الطاقة لتعويض نقص العمليات البيولوجية التي تحدث عادة أثناء النوم ليلًا، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

4. وفقًا للدكتورة سونالي كاجني، نائب المستشار، قسم الغدد الصماء، مستشفى مؤسسة سير إتش إن ريلاينس، مومباي: "الحرمان من النوم يمكن أن ينشط الجهاز العصبي الودي ويحفز خلل تنظيم الكورتيزول، والذي يعزى إلى مقاومة الأنسولين والسمنة الحشوية".

5. بالإضافة إلى ذلك، قد يلعب الالتهاب والإجهاد التأكسدي، مثل عامل نخر الورم والإنترلوكين 6، دورًا أيضًا.

6. يؤدي الحرمان من النوم إلى انخفاض حساسية الأنسولين، حيث يكافح الجسم لاستخدام الأنسولين بشكل فعال، مما يسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز التي يمكن أن تشير إلى بداية مرض السكري.

7. اللبتين والجريلين هما الهرمونان المسؤولان عن الدوافع الفسيولوجية للشبع وزيادة الشهية، على التوالي.

وتؤدي فترات النوم القصيرة إلى انخفاض مستويات هرمون الليبتين وارتفاع مستويات الجريلين، مما يخل بتوازن الشهية، ويزيد الجوع، ويحتمل أن يؤدي إلى السمنة، وهو عامل خطر رئيسي لمرض السكري.

وعلاوة على ذلك، فإن تعطيل إيقاعات الساعة البيولوجية الطبيعية للجسم، والتي تملي دورات النوم والاستيقاظ، يؤثر على الصحة الأيضية بشكل عام، مما يضاعف خطر الإصابة بالسكري.