نصائح سريعة للوقاية من مرض الربو

يمثل الربو، وهو مرض مزمن غير معدي يؤثر على أكثر من 260 مليون شخص على مستوى العالم، تحديًا صحيًا كبيرًا، حيث يودي بحياة أكثر من 450000 شخص سنويًا.

نصائح للوقاية من مخاطر مرض الربو

ويقول الدكتور ديباك شارما مستشار، طبيب الرئة، مجموعة مستشفيات أوجالا سيجنوس، في حين أن الربو يشكل تحديات كبيرة، إلا أنه يمكن الوقاية من العديد من الحالات من خلال اتخاذ تدابير استباقية، كما تشمل الاستراتيجيات الرئيسية للوقاية من الربو ما يلي:

1. تجنب مسببات الربو: قلل من التعرض لمسببات الربو الشائعة مثل تلوث الهواء، والهواء البارد، والعطور، والمواد المسببة للحساسية ومن خلال تحديد المهيجات البيئية وتجنبها، يمكن للأفراد تقليل خطر تفاقم الربو.

2. الحفاظ على الهواء الداخلي النظيف: حافظ على نظافة أماكن المعيشة وخالية من الغبار لتقليل مسببات الربو. يمكن أن يساعد التنظيف المنتظم بالمكنسة الكهربائية والغبار وأجهزة تنقية الهواء في خلق بيئة داخلية أكثر صحة.

3. تجنب التعرض للدخان: ابتعد عن دخان التبغ سواء كان السجائر أو الشموع أو البخور أو الألعاب النارية. يمكن أن يؤدي التدخين السلبي إلى تفاقم أعراض الربو وزيادة خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

4. ممارسة النظافة الجيدة: تقليل مخاطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي عن طريق غسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأفراد المرضى، والبقاء على اطلاع دائم بالتطعيمات، بما في ذلك اللقاحات الخاصة بالالتهاب الرئوي والأنفلونزا والسعال الديكي.