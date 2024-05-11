أكياس المبيض.. 5 علامات تحذيرية يجب التعرف عليها

تعتبر أكياس المبيض، وهي عبارة عن أكياس مملوءة بالسوائل أو صلبة تتطور داخل المبيض أو على سطحه، أمرًا شائعًا بين النساء في سن الإنجاب.

وفي كثير من الحالات، تمر أكياس المبيض دون أن يلاحظها أحد وتتحلل من تلقاء نفسها دون التسبب في أي أعراض أو مضاعفات.

ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل بعض العلامات التحذيرية، لأنها قد تشير إلى مشكلة أكثر خطورة تتطلب عناية طبية.

ويمكن ملء هذه الأكياس بالسوائل أو الدم أو أي مادة أخرى في حين أن معظمها لا يسبب أي أعراض، إلا أن الأكياس الكبيرة أو تلك التي تعاني من مضاعفات يمكن أن تظهر عليها علامات ملحوظة.

آلام الحوض

أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لأكياس المبيض هو ألم الحوض. يمكن أن يختلف هذا الألم من الانزعاج الباهت والمستمر إلى الألم الحاد والمفاجئ.

ويمكن أن يعتمد موقع وشدة الألم على حجم الكيس وما إذا كان قد تمزق أو تسبب في التواء المبيض (وهي حالة تعرف باسم التواء المبيض).

ثقل في أسفل البطن أو منطقة الحوض

تعاني العديد من النساء المصابات بأكياس المبيض من إحساس بالثقل أو الضغط في أسفل البطن أو منطقة الحوض قد يكون هذا الشعور أكثر وضوحًا بعد المجهود البدني أو أثناء الدورة الشهرية.

تغيرات في عادات الأمعاء أو التبول

إذا واجه الشخص صعوبة في التبرز أو لاحظ زيادة في تكرار التبول لا علاقة لها بعوامل أخرى (مثل زيادة تناول السوائل)، فقد يكون ذلك علامة على وجود كيس في المبيض يضغط على الأعضاء المجاورة ويسبب اضطرابًا.

فترات الحيض غير المنتظمة أو الثقيلة

يقول الدكتور تيجال ديشموخ، استشاري أمراض النساء، مستشفى مانيبال، بانر، بيون: يمكن أن تؤدي أكياس المبيض في بعض الأحيان إلى تعطيل التوازن الهرموني الطبيعي، مما يؤدي إلى دورات شهرية غير منتظمة أو فترات غزيرة بشكل غير عادي إذا لاحظت المرأة تغيرات مفاجئة في تدفق الدورة الشهرية أو نمطها، فمن المهم إجراء مزيد من التحقيق.

ألم شديد أثناء الدورة الشهرية

في حين أن بعض الانزعاج أثناء الحيض أمر طبيعي بالنسبة للعديد من النساء، إلا أن الألم المستمر والشديد خلال الفترات التي لا تستجيب لأدوية تخفيف الألم التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن أن يكون مؤشرا على وجود مشكلة أساسية مثل أكياس المبيض.

في حين أن معظم أكياس المبيض لا تشكل تهديدًا كبيرًا، فإن إدراك العلامات التحذيرية المحتملة يمكّن المرأة من طلب الرعاية الطبية في الوقت المناسب إذا لزم الأمر التشخيص المبكر والإدارة يمكن أن يمنع المضاعفات ويضمن الصحة العامة.

وتعتبر الفحوصات المنتظمة مع طبيب أمراض النساء مهمة للحفاظ على صحة إنجابية جيدة وتحديد أي مشاكل محتملة في وقت مبكر.