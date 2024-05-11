7 خرافات عن السرطان.. لا تتجاهلها

دفيما يلي أحدث المعلومات العلمية حول بعض الخرافات والمفاهيم الخاطئة الشائعة حول السرطان، حيث ينشر موقع الفجر الإلكتروني كافة التفاصيل:-

هل تناول السكر يجعل مرض السرطان أسوأ؟

لم تظهر أي دراسات أن تناول السكر سيجعل السرطان أسوأ أو أنه إذا توقفت عن تناول السكر، فإن السرطان سوف يتقلص أو يختفي.

ومع ذلك، فإن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر قد يساهم في زيادة الوزن الزائد، وترتبط السمنة بزيادة خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.

ووفقًا للدكتور تانموي موندال، طبيب الأورام وأخصائي أورام الدم، “إن وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، لكنه لا يضمن إصابتك بالسرطان.

ويمكن أن تحدث الطفرات الجينية الموروثة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان في العائلات، ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تلعب أيضًا دورًا في تطور السرطان، بما في ذلك عادات نمط الحياة، والتعرض للسموم البيئية، والصدفة.

هل علاج السرطان عادة أسوأ من المرض؟

يمكن أن يكون علاج السرطان أمرًا صعبًا وله آثار جانبية، ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يكون أيضًا منقذًا للحياة.

والهدف من علاج السرطان هو تدمير الخلايا السرطانية أو إزالتها مع تقليل الضرر الذي يلحق بالخلايا السليمة.

ويعتمد نوع وشدة الآثار الجانبية على نوع السرطان، ومرحلة السرطان، والعلاجات المحددة المستخدمة.

هل من الأسهل أن تظل غير مدرك أنك مصاب بالسرطان؟

يجب ألا تتجاهل أعراض أو علامات السرطان، مثل وجود كتلة في الثدي أو شامة ذات مظهر غير طبيعي.

وعلى الرغم من أن فكرة الإصابة بالسرطان أمر مخيف، إلا أن التحدث مع طبيبك والحصول على التشخيص سيمنحك القدرة على اتخاذ خيارات مستنيرة والبحث عن أفضل رعاية ممكنة.

ونظرًا لأن العلاج عادة ما يكون أكثر فعالية خلال المراحل المبكرة من السرطان، فإن التشخيص المبكر غالبًا ما يحسن فرصة الشخص في البقاء على قيد الحياة.