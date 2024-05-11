علامات نقص فيتامين د بالجسم

نستعرض لكم ضمن النقاط التالية أبرز التفاصيل حول علامات نقص فيتامين د، ومن يحتاج إلى المزيد من فيتامين د.

علامات نقص فيتامين د

قد يظهر نقص فيتامين د من خلال علامات وأعراض مختلفة، حيث يعد التعب وآلام العظام والعضلات والالتهابات المتكررة من المؤشرات الشائعة.

ويمكن أن تحدث تغيرات مزاجية مثل الاكتئاب والتهيج، وكذلك تساقط الشعر، ومن الملحوظ انخفاض كثافة العظام مما يؤدي إلى الكسور، خاصة عند كبار السن. قد يشير تأخر التئام الجروح وضعف وظيفة المناعة أيضًا إلى النقص.

والتعرض المحدود لأشعة الشمس، أو السمنة، أو بعض الحالات الطبية تكون أكثر عرضة للخطر.

وتساعد اختبارات الدم التي تقيس مستويات فيتامين د في الدم على تشخيص النقص، ويعد التعرض الكافي لأشعة الشمس والتغييرات الغذائية والمكملات الغذائية علاجات نموذجية لمعالجة انخفاض مستويات فيتامين د.

من يحتاج إلى المزيد من فيتامين د؟

الأفراد الأكثر عرضة لخطر نقص فيتامين د هم أولئك الذين يعانون من التعرض المحدود لأشعة الشمس، ولون البشرة الداكنة، وكبار السن، والأفراد الذين يعانون من السمنة، والأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة تؤثر على امتصاص الدهون.

وأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا صارمًا، والأفراد الذين يعيشون في مناطق ذات ضوء شمس محدود خلال مواسم معينة أو أولئك الذين يقضون معظم وقتهم في الداخل قد يكونون أيضًا عرضة لنقص فيتامين د.

ومن الضروري لهؤلاء الأفراد مراقبة مستويات فيتامين د لديهم والنظر في المكملات الغذائية إذا لزم الأمر.