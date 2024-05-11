رعاية القلب والأوعية الدموية في الصيف.. كيفية التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة

تشكل أشهر الصيف الحارقة تحديًا فريدًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية مع ارتفاع درجات الحرارة تأتي زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية والوفيات.

وقد أظهرت الدراسات وجود علاقة مثيرة للقلق: فمجرد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يترجم إلى قفزة بنسبة 2.1% في الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية وارتفاع بنسبة 0.5% في الأمراض المرتبطة بها.

وتتفاقم هذه المخاطر بشكل خاص بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة في المناطق الاستوائية وأثناء موجات الحر.

وهنا، نتعمق في الاستراتيجيات الأساسية لحماية صحة القلب والأوعية الدموية خلال فصل الصيف:

الترطيب

يعد تناول كمية كافية من السوائل أمرًا بالغ الأهمية لوظيفة القلب المثلى والوقاية من السكتة الدماغية.

ويؤدي الجفاف إلى زيادة سماكة الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية.

وبالنسبة للأفراد الذين يعانون من قصور القلب، فإن إدارة توازن السوائل أمر بالغ الأهمية واستشارة طبيب القلب الخاص بك أمر ضروري لتحديد كمية السوائل المناسبة، خاصة أثناء الطقس الحار والنشاط البدني وبشكل عام، يعد تناول 8-10 أكواب من الماء يوميًا نقطة انطلاق جيدة.

اليقظة مع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر راسخ لكل من أمراض القلب والسكتة الدماغية تعد المراقبة المستمرة والالتزام الصارم بتوصيات طبيبك أمرًا حيويًا.

وهذا يشمل الأدوية وتعديلات نمط الحياة والتعديلات الغذائية فكر في دمج الفواكه والخضروات الصيفية التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في نظامك الغذائي، حيث يمكن أن تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يعد الحد من الأطعمة المصنعة والحفاظ على تناول السوائل بشكل مناسب أمرًا أساسيًا.

مكافحة الكولسترول

وتساهم مستويات الكوليسترول المرتفعة في تراكم الترسبات في الشرايين، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

ومن الضروري اتباع نظام غذائي صحي للقلب منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول اختر الفواكه والخضروات الطازجة في الصيف، وتجنب الوجبات الخفيفة المصنعة تمامًا.

ممارسة الرياضة

في حين أن النشاط البدني المنتظم أمر بالغ الأهمية لصحة القلب والأوعية الدموية، فإن التدريبات الشاقة تحت الحرارة الشديدة يمكن أن تكون ضارة.

واختر أوقاتًا أكثر برودة من اليوم لممارسة الرياضة وإعطاء الأولوية لترطيب الجسم للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة وفكِّر في ممارسة أنشطة منخفضة الشدة مثل اليوجا خلال ساعات ذروة الحرارة.

الاستراتيجيات الغذائية

ويعد اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون حجر الزاوية في صحة القلب والأوعية الدموية.

وقلل من تناول الملح والأطعمة المصنعة، وركز على المنتجات الموسمية للحصول على الترطيب الأمثل وتناول العناصر الغذائية.

الاعتدال في شرب الكحول أو الامتناع عنه

الإفراط في استهلاك الكحول يرفع ضغط الدم وخطر السكتة الدماغية بالإضافة إلى ذلك، يساهم الكحول في الجفاف، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على أهمية الاعتدال خلال فصل الصيف.

فكر في الالتزام بإرشادات المدخول اليومي الموصى بها أو الامتناع تمامًا. وبالمثل، الحد من تناول الكافيين وتجنب المشروبات السكرية.

الإقلاع عن التدخين

التدخين هو عامل خطر كبير على القلب والأوعية الدموية ويعد الإقلاع عن التدخين أمرًا بالغ الأهمية لتحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تقنيات إدارة الإجهاد

الإجهاد المزمن هو مسبب معروف لعوامل الخطر القلبية الوعائية ويمكن أن يكون استخدام تقنيات الحد من التوتر مثل التأمل الذهني وتمارين التنفس العميق مفيدًا للغاية.