فقر الدم اللاتنسجي، أو فشل نخاع العظم، هو حالة نادرة وشديدة يتوقف فيها جسم الإنسان عن إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الجديدة.

وعلى الرغم من أن معدل الإصابة بهذه الحالة على وجه التحديد غير معروف، فقد أفادت إحدى الدراسات أن هناك ما يقرب من 1.6 حالة لكل مليون شخص سنويًا في جميع أنحاء العالم.

وعلاوة على ذلك، لا يوجد سبب وجيه لتطور هذا المرض، لكنه يحدث عندما يبدأ الجهاز المناعي في مهاجمة نخاع العظم، مما يعطل إنتاج الخلايا.

ويحدث فقر الدم اللاتنسجي عندما تتلف الخلايا الجذعية، مما يؤدي إما إلى نخاع عظمي فارغ (لا تنسجي) أو عدد قليل من خلايا الدم في نخاع العظم (نقص التنسج).

وفي هذه المقالة نناقش بعمق أسباب وأعراض مرض الدم النادر

ما هي أسباب وأعراض فقر الدم اللاتنسجي؟

بعض الأسباب المقدرة لفقر الدم اللاتنسجي تشمل أمراض المناعة الذاتية، والالتهابات الفيروسية، وبيلة ​​الهيموجلوبين الليلية الانتيابية، والحمل، ومتلازمات فشل نخاع العظم الموروثة.

وهذا ليس كل شيء - فقد تم أيضًا ربط هذا المرض ببعض الحالات الموروثة، بما في ذلك فقر الدم فانكوني، وخلل التقرن الخلقي، ومتلازمة شواتشمان-دايموند، وفقر الدم دياموند-بلاكفان، ومتلازمة بيرسون.

وبما أن هذه الحالات تؤثر في المقام الأول على نخاع العظم وأجزاء الجسم الأخرى، فقد يحدث فقر الدم اللاتنسجي أيضًا لدى هؤلاء المرضى.

في حين أن هذا النوع من فقر الدم ليس له أعراض مميزة، إلا أن العلامات المؤكدة قد تشمل الالتهابات الفيروسية المتكررة والتعب والكدمات وضيق التنفس وشحوب لون الجلد والدوخة والصداع والحمى.

قد تحاكي هذه العلامات أمراضًا أخرى أقل خطورة، لذا تصبح الاستشارة ضرورية إذا كان الشخص مريضًا لعدة أسابيع ويشعر بالتعب.

ما هي التغييرات في نمط الحياة والاحتياطات للمرضى الذين يعانون من فقر الدم اللاتنسجي؟

يمكن إدارة فقر الدم اللاتنسجي باتباع خطة العلاج ومراقبة الأعراض ولمنع النزيف المفرط، يجب على المرء تجنب الأنشطة والرياضات التي تتطلب اتصالًا عاليًا مثل كرة القدم أو الهوكي أو المصارعة.

وإن دمج ممارسات النظافة المناسبة والحصول على اللقاحات يمكن أن يساعد الشخص على حماية نفسه من الإصابة بالمرض من خلال الفيروسات والجراثيم.

وعلاوة على ذلك، فإن الحصول على قسط كافٍ من الراحة ضروري أيضًا للمرضى الذين يعانون من فقر الدم اللاتنسجي لأنهم أكثر عرضة للشعور بالضعف وضيق التنفس والتعب.

وأخيرًا، استشارة اختصاصي تغذية لتوجيه عملية تخطيط الوجبات وتناول نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز الطاقة.

ويبلغ معدل نجاح علاج فقر الدم اللاتنسجي نحو 80 بالمائة، مع بقاء التكلفة منخفضة نسبيًا.

وفي حين أن المرض مثير للقلق للغاية بالنسبة للضحية وعائلة الشخص الذي يصاب بهذه الحالة، إذا تم تشخيصه في الوقت المناسب، يمكن للمرء محاربة هذا المرض والعيش حياة صحية ومرضية