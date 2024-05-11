تشخيص وعلاج فقر الدم اللاتنسجي.. وكيف يؤثر على حياة المريض

نستعرض لكم ضمن النقاط التالية عبر موقع الفجر الالكتروني أبرز التفاصيل حول تشخيص وعلاج فقر الدم اللاتنسجي

ما هو تشخيص وعلاج فقر الدم اللاتنسجي؟

وفقًا للدكتور راهول بهارجافا، المدير الرئيسي لأمراض الدم وزراعة النخاع العظمي، معهد فورتيس التذكاري للأبحاث، جوروجرام، يتم تشخيص فقر الدم اللاتنسجي من خلال الفحوصات الجسدية، واختبارات الدم، والاختبارات الجينية. قد تشمل هذه الاختبارات تعداد الدم الكامل (CBC)، وتعداد الخلايا الشبكية، وأخذ عينة من نخاع العظم.

وعلاوة على ذلك، قد تختلف خطة العلاج حسب حالة المريض لأن بعض الأشخاص قد يصابون أحيانًا بهذا المرض بسبب العلاج الذي يتلقونه من السرطان أو أمراض المناعة الذاتية الأخرى.

وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن يكون تغيير العلاج مفيدًا.

من ناحية أخرى، يمكن تشخيص الحالات المتوسطة من فقر الدم اللاتنسجي إذا كانت مستويات خلايا الدم أقل من المتوسط ​​ودون أعراض واضحة.

وفي هذه الحالة، مراقبة الصحة العامة وتعداد الدم يمكن أن تعالج القلق، لأنه من الضروري التأكد من عدم تفاقم الحالة.

وفي الحالات الشديدة من فقر الدم اللاتنسجي، قد يشمل العلاج استخدام مثبطات المناعة لمنع الجهاز المناعي من مهاجمة الخلايا الجذعية.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تساعد عمليات نقل الدم في تخفيف الأعراض عن طريق استبدال خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية، في حين قد تساعد المضادات الحيوية في علاج الالتهابات ومكافحتها.

وأخيرًا، قد يساعد أيضًا زرع الخلايا الجذعية الخيفي، حيث يتم استبدال الخلايا الجذعية التالفة بخلايا سليمة من الدم المتبرع به أو نخاع العظم.

كيف يؤثر فقر الدم اللاتنسجي على حياة المريض؟

يؤثر فقر الدم اللاتنسجي بشكل كبير على حياة المريض بطرق مختلفة وبما أن الضعف والتعب شائعان بين هؤلاء المرضى، فإنهم لا يستطيعون القيام بالأنشطة اليومية.

ويتطلب تزايد خطر الإصابة بالعدوى والنزيف تدخلات طبية متكررة، بما في ذلك دخول المستشفى ونقل الدم، مما يعطل الإجراءات الروتينية المعتادة.

كما يواجهون الكثير من التحديات العاطفية، بما في ذلك القلق والاكتئاب، وذلك بسبب طبيعة المرض المزمنة وتأثيره على نوعية الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تتطلب إدارة فقر الدم اللاتنسجي رعاية طبية مستمرة، بما في ذلك المراقبة المنتظمة والعلاجات المكثفة المحتملة مثل العلاج المثبط للمناعة أو زرع نخاع العظم.

وبمعنى آخر، يفرض فقر الدم اللاتنسجي أعباء جسدية وعاطفية وعملية كبيرة على المرضى، مما يستلزم استراتيجيات دعم وإدارة شاملة.

ما هي التوقعات بالنسبة للمرضى الذين يعانون من هذه الحالة؟

يعتمد بقاء فقر الدم اللاتنسجي على العمر، وشدة المرض، والاستجابة الأولية للعلاج المرضى الذين يتعافون بعد التوقف عن تناول الدواء أو علاج الحالات الأساسية لديهم دورات سريرية مستقرة.

ووفقا للبيانات، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لهؤلاء المرضى يزيد عن 75 في المائة للمرضى الذين يخضعون لعمليات زرع نخاع العظم.

ومع ذلك، إذا لم يتم علاج هذه الحالة، فلن يعيش المرضى لأكثر من عام لأنهم معرضون لخطر كبير للوفاة بسبب المضاعفات ذات الصلة مثل النزيف أو الالتهابات أو اضطرابات التكاثر اللمفاوي.