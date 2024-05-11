نصائح لامتصاص المغنيسيوم بشكل أفضل

فيما يلي بعض النصائح لامتصاص المغنيسيوم بشكل أفضل في الجسم، حسب ما ينشره موقع الفجر الإلكتروني من معلومات تهم القراء لمعرفة أفضل الاطعمة الغنية بالمعنسيوم والمفيدة للجسم.

تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

- قم بتضمين الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم في نظامك الغذائي، مثل السبانخ واللوز والكاجو والفول السوداني والفاصوليا السوداء والحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان.

تناول مكملات المغنيسيوم

- إذا كنت تواجه صعوبة في الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم من نظامك الغذائي وحده، ففكر في تناول مكملات المغنيسيوم.

ابحث عن المكملات الغذائية التي تحتوي على سترات المغنيسيوم، أو جليسينات المغنيسيوم، أو أكسيد المغنيسيوم، حيث يمتص الجسم هذه الأشكال بسهولة أكبر.

فيتامين د

- تأكد من تناول كمية كافية من فيتامين د، لأنه يساعد الجسم على امتصاص المغنيسيوم بشكل أكثر فعالية.

اقضِ وقتًا في الشمس، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة، أو فكر في تناول مكملات فيتامين د.

​تجنب الإفراط في تناول مكملات الكالسيوم

- الإفراط في تناول مكملات الكالسيوم يمكن أن يتداخل مع امتصاص المغنيسيوم. تأكد من أنك لا تتناول كمية من الكالسيوم أكثر من المغنيسيوم، حيث يجب أن تكون متوازنة في الجسم.

وفيما يلي جميع مخاطر نقص المغنيسيوم التي يجب أن يعرفها الجميع وبعض النصائح حول كيفية امتصاص المغنيسيوم بشكل أفضل.

​تساقط الشعر

تشير الأبحاث إلى أن نقص المغنيسيوم قد يساهم في تساقط الشعر. وجدت دراسة نشرت في Biology Trace Element Research أن نقص المغنيسيوم مرتبط بتساقط الشعر لدى النساء.

ويحدث هذا لأن المغنيسيوم يشارك في تركيب البروتينات، بما في ذلك البروتينات الضرورية لنمو الشعر.

عدم انتظام ضربات القلب

المغنيسيوم ضروري للحفاظ على انتظام ضربات القلب. يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات المغنيسيوم إلى عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.

ووجدت مراجعة نشرت في المجلة الأمريكية للطب أن مكملات المغنيسيوم يمكن أن تساعد في منع عدم انتظام ضربات القلب لدى المرضى الذين يعانون من نقص المغنيسيوم.

توقف القلب

يمكن أن يؤدي النقص الحاد في المغنيسيوم إلى السكتة القلبية في الحالات القصوى ذكرت دراسة نشرت في مجلة الفيزيولوجيا الكهربية للقلب والأوعية الدموية أن انخفاض مستويات المغنيسيوم ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.

ارتفاع ضغط الدم

يلعب المغنيسيوم دورًا في تنظيم ضغط الدم عن طريق مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء ولذلك، فإن نقص المغنيسيوم يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم.