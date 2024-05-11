طريقة صنع كباب الحلة بالبطاطس.. طعم خطير ميختلفش عليه اثنين

يمكنك الحصول على وجبة ممتازة من كباب الحلة مع البطاطس بكل سهولة، حيث يمكنك أن تحصل على وجبة طعام رائعة بسهولة تامة، حيث أنك ستحصل على وجبة خفيفة وجميلة ببساطة، سوف نتعرف على خطوات وطريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس.

مقادير عمل كباب حلة بالبطاطس



ملعقتان من الزيت النباتي كبار الحجم.

2 ورقة غاز.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل.

زيت للقلي.

رشة خفيفة من الفلفل الأسود.

2كوب من كريمة الطبخ.

3فصوص من الثوم.

2حبة من البصل كبيرتين الحجم.

5حبات من البطاطس.

كيلو من اللحم الطازج.

نصف ملعقة من المستكة.

رشة من الملح.



طريقة اعداد كباب حلة بالبطاطس



نغسل اللحمة بشكل جيد مع تقطيعها لقطع متوسطة الحجم.

نقسر البصل ونغسله بشكل جيد ونقوم بتقطيع البصل قطع صغيرة.

ونقوم بتقشير الثوم ونهرسه بشكل ناعم للغاية.

ومن ثم نجهز طنجرة ونضع بها ملعقتين من الزيت.

ونقوم بوضع ورق الغاز للزيت الساخن بسهولة.

ونضيف رش الملح والفلفل الأسود.

ونضيف ملعقة صغيرة من الهيل والمستكة.

نقلب كافة المكونات حتى نحصل على رائحة جميلة.

ومن ثم نضيف البصل مع التشويح بشكل جيد.

ونضع الثوم المهروس مع وضع قطع اللحمة في المكونات ونقلب.

حتى يتغير لون اللحمة ونضع ربع كوب من المياه ونتركه حتى يغلي.

ونضع طنجرة ونترك بها المكونات المختلفة حتى تقترب من النضج.

نضيف البطاطس المقطعة لأصابع مقطعة ونتركها بالماء بعض الوقت مع إضافة شطة وملح.

نسخن مقلاة وتضع بها البطاطس حتى نقليها.

ونضع البطاطس على اللحمة ونترك المكونات حتى تنضج.

ومن ثم نضيف كريمة الطبخ ونقوم بتذويب دقيق في ماء.

نضيف الدقيق للخليط ونترك المكونات على النار.

نقوم بتقديم كباب الحلة وهو ساخن مع المكرونة، وبالهناء والشفاء.