إسرائيل تعتقل زوجة أحد أسرى غزة خلال مظاهرة في تل أبيب

عربي ودولي
بوابة الفجر

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، زوجة أحد المحتجزين في غزة خلال مظاهرة في تل أبيب، حسب وسائل إعلام دولية.

شهدت شوارع تل أبيب اشتباكات بين عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة وشرطة الاحتلال، السبت، خلال مظاهرة مطالبين فيها بضرورة عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإطاحة به من منصبه، وإتمام صفقة تبادل للمحتجزين.

وأغلق آلاف المتظاهرين الشارع المقابل لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة قيساريا ويطالبون باستقالته، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويخرج أسر وذوو المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، للمطالبة بضرورة التحرك لإتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، لكن الأمور تحولت إلى مطالبات سياسية ترمي إلى عزل نتنياهو والتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة.

مظاهرة في تل ابيب شرطة الأحتلال الإسرائيلي غزة
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