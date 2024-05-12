عاجل.. مظاهرات كبيرة في إسبانيا تندد باستمرار الحرب على غزة

تظاهر آلاف الأشخاص حاملين لافتات مؤيدة للفلسطينيين في مدريد أمس السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وقطع العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل.

ووفق وكالة "فرانس برس" فقد جرى تنظيم التظاهرة التي ضمت نحو أربعة آلاف مشارك حسب السلطات، بدعوة من نحو ثلاثين منظمة مع اقتراب الذكرى السادسة والسبعين للنكبة الفلسطينية عام 1948.

وقالت الناشطة خالدية أبو بكرة: "لقد أجبروا الناس على التكدس في جنوب قطاع غزة... والآن يتم دفعهم مجددا من مكان إلى آخر في حين لم يعد هناك مكان آمن"، في إشارة إلى عمليات الإجلاء التي أمر بها الجيش الإسرائيلي في رفح.

في الأيام الأخيرة، نظم طلاب إسبان اعتصامات سلمية في جامعات مدريد وبرشلونة وفالنسيا، وانضموا إلى الحراك الذي تشهده جامعات أمريكية وأوروبية عديدة.

وقال مؤتمر رؤساء الجامعات الإسبانية هذا الأسبوع إنه ملتزم "بأن يراجع، عند الضرورة، تعليق" اتفاقات التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية التي "لم تعبر عن التزام راسخ بالسلام واحترام القانون الإنساني الدولي".

وتبذل إسبانيا التي تعتبر الصوت الأوروبي الأكثر انتقادا لإسرائيل، جهودا لإقناع عواصم أوروبية أخرى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووفق منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تعتزم إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل متزامن في 21 مايو.